Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинской области с 22 февраля по 7 марта 2021 года – при этом глава региона снял ряд ковидных ограничений.

Так, разрешенное количество зрителей спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятий увеличилось с 60% до 75%.

С 18 февраля отменен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания. Обязательное условие для организаторов – соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Напомним, на утро 20 февраля в регионе подтверждено 50 тыс. 440 случаев заболевания COVID-19, победили болезнь 42 тыс. 792 пациента, скончались 1 957. Продолжают лечение 5 634 человека.

https://dostup1.ru/society/Texler-prodlil-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-v-Chelyabinskoy-oblasti_134455.html