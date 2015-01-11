Пресс-релиз по ДТП на дамбе

23 февраля 2021 года, около 16 часов 30 минут, в городе Озерск, на ул. Космонавтов (в районе «Дамбы») произошло столкновение 13 автомобилей: «Киа Соренто», «Шевроле Ланос», «Киа Рио», «ВАЗ – 2114», «Киа Спортедж», «Фольксваген Тигуан», «Форд Фокус», «ВАЗ – 21043», «Джили МК», «ВАЗ – 21053», «Киа Сид», «Тойота Камри» и «Шкода Октавия».

В результате данного дорожно – транспортного происшествия пострадавших нет. Транспортные средства технически повреждены.

По предварительным данным, дорожно – транспортное происшествие произошло из – за несоответствия скорости движения транспортных средств метеорологическим условиям. Ранее сообщалось об ограничении видимости и ухудшении погодных условий.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводят разбор причин данного дорожно-транспортного происшествия, проводят регулировочно – распорядительные действия и оказывают помощь в эвакуации поврежденных транспортных средств.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения, в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, сохранения жизни и здоровья окружающих, отказаться от поездок на автомобиле, в случае, когда это невозможно, быть внимательными на дороге, избегать опасных маневров, выбирать скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации.

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко