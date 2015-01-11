Победителей Кубка мира по фристайлу наградят эксклюзивными коронами и медалями

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На Южном Урале для владельцев нестационарных торговых объектов (НТО) планируется продлить на 6 месяцев так называемую амнистию, которая подразумевает продление договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности региона или муниципалитетов, а также тех, госсобственность на которые не разграничена, без проведения торгов. По действующему законодательству ее срок истекает 1 июня 2021 года. Соответствующие поправки в областной закон от 09.04.2020 г. №131-ЗО министерство экономического развития Челябинской области прорабатывает совместно с депутатами, органами местного самоуправления, общественными и деловыми объединениями.Также сейчас, чтобы продлить договор аренды земельного участка без проведения торгов, владельцу НТО необходимо обратиться с заявлением в уполномоченный орган не позднее чем за 90 календарных дней до окончания действия документа. В случае принятия предлагаемых изменений сделать это можно будет вплоть до дня истечения срока действия договора.Дополнительно проектом поправок предусматривается возможность продлевать договор аренды земельного участка для размещения НТО без торгов, даже если срок его действия истек до 1 марта 2015 года, что сейчас невозможно.Эти меры позволят в период восстановления деловой активности исключить дополнительные административные барьеры для бизнеса, добросовестно исполняющего свои обязательства по заключенным договорам.В настоящее время поправки проходят стадию обсуждений и доработки. Подробнее
Спортсменов, которые покажут наилучшие результаты на Кубке мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», который пройдет 12-13 марта на базе ГК «Солнечная долина», ждут не только фирменные медали, но и короны победителей, которые изготовят мастера из Златоуста.Награждение победителей миасского Кубка мира коронами стало уже доброй традицией. Среди спортсменов наблюдается ажиотаж перед стартами, так как каждый хочет стать обладателем необычного приза.Эскизы корон и медалей 2021 года уже согласованы с представителями организационного комитета, мастера приступят к работе. Изготовлением корон с покрытием из 24-каратного золота для лучших фристайлистов в этом году также занимается фирма «ЛиК» – мастерская декоративно-прикладного искусства города Златоуста.«Как показала практика, спортсмены оценили необычный приз. У них все полки заставлены кубками, а наш приз отличается от остальных, и действительно запоминается. К тому же, приятно почувствовать себя королем или королевой фристайла», – отмечает генеральный директор «ЛиКа» Андрей Лохтачёв.Напомним, самое яркое спортивное событие этой зимы пройдёт 12-13 марта на ГК «Солнечная долина». Приобрести билеты можно на сайте kassir.ru и в кассах курорта.
Источник: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области