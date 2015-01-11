Областной бюджет пополнился на 820 млн рублей

В региональный бюджет включили дополнительные средства, полученные с федерального уровня на реализацию одного из нацпроектов, а также на финансирование объектов спортивной инфраструктуры Челябинской области. Внесение изменений в главный финансовый документ региона одобрили южноуральские депутаты.По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, всего с федерального уровня дополнительно поступило 820 млн рублей. Это целевые средства, предназначенные для конкретных трат. В частности, 800 млн рублей направят на финансирование дорожной деятельности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще 20 млн рублей – на оснащение объектов спортивной инфраструктуры региона спортивно-технологическим оборудованием.Также с одобрения депутатов в областном бюджете учтены сложившиеся на 1 января 2021 года остатки в сумме 22,8 млн рублей. Из них 17,4 млн рублей – это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилья, и 5,4 млн рублей – средства госкорпорации «Росатом» на реализацию мероприятий экологической программы.Таким образом, с учетом принятых изменений, доходы областного бюджета на 2021 год составят 187 млрд 183,4 млн рублей, расходы – 209 млрд 669,9 млн рублей. Дефицит останется на прежнем уровне и составит 22 млрд 486,5 млн рублей.