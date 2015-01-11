Синоптики назвали причину экстремальной непогоды на Южном Урале

В Гидрометцентре России объяснили причину непогоды на Южном Урале – всему виной столкновение воздушных масс циклона, расположившегося к западу от региона, и антициклона на востоке.

«Глубокий циклон к западу от Урала и мощный антициклон в другом направлении, который вчера и сегодня определяет холодную погоду на европейской территории. Между ними очень большая разница давлений. В тылу циклона мощные северные ветры, и они обусловлены перепадом давления по горизонтали», – пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Кроме того, в тылу циклона происходит осаждение водяных паров – отсюда сильные осадки и ветер, снег, метель и заносы на дорогах.

По словам Вильфанда, область высокого давления постепенно перемещается к востоку и уже в пятницу, 26 февраля, во второй половине дня ситуация должна существенно улучшиться.

Сейчас циклон направляется к Омску и Новосибирску, осадки и ветер на Урале ослабеют, крепкий мороз сохранится, но смягчится 26-27 февраля на 7-10 градусов. Однако зима удержит позиции не только до конца февраля, но и в первой пятидневке марта, оттепели пока маловероятны.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-nazvali-prichinu-nepogody-na-Yuzhnom-Urale_134588.html