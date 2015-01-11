Полицейские раскрыли приемы психоблокады, которые используют телефонные мошенники

Еще четверо жителей Челябинской области стали жертвами телефонных мошенников – под воздействием злоумышленников южноуральцы перечислили им около 1,5 млн рублей.

Во всех случаях мошенники действовали группой и представлялись то сотрудниками службы безопасности банка, то сотрудниками правоохранительных органов, собирающимися расследовать данный инцидент. И во всех ситуациях злоумышленники оказывали на жертв мощное психологическое давление, не давая возможности включить критическое мышление.

Жительница Челябинска рассказала, как поставила в тупик телефонного мошенника

«Мошенники сообщают о якобы подозрительной активности на их счетах. Например, могут сказать, что неизвестные в настоящее время снимают ваши деньги или оформляют на вас кредит. Уверенный голос собеседника, компетентность в финансовых вопросах, а самое главное, знание имени и отчества абонента – все это автоматически вызывает доверие к незнакомцу. Внушив жертве чувство тревоги, злоумышленники предлагают сделать перевод на другой, “резервный” счет, разумеется, подконтрольный мошенникам. А еще будут рекомендовать взять кредит. И полученные деньги также необходимо отправить незнакомцам. Оформление займа злоумышленники контролируют, держа постоянную связь с жертвой по телефону, при этом настоятельно требуя не консультироваться с работниками банка и уж тем более не обращаться в правоохранительные органы», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Таким образом, злоумышленники постоянно держат жертву в психологической блокаде, и лучший способ не попасть в нее – просто повесить трубку, а затем самостоятельно позвонить в банк по телефону на карте и прояснить ситуацию.

https://dostup1.ru/society/Politseyskie-raskryli-priemy-psihoblokady-kotorye-ispolzuyut-telefonnye-moshenniki_134698.html