2021-03-01YEKT05:00:00 | Губерния 3 марта в Челябинской области пройдет проверка системы экстренного оповещения Источник: фото из открытых источников









В Челябинской области 3 марта, с 10:00 до 14:00, пройдет плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально опасных объектов. С 10:43 до 10:44 минут в эфире телеканалов будет транслироваться информационное сообщение. Также в 10:43 в течение двух минут через домофонную сеть компании «ИНТЕРСВЯЗЬ» будет произведен запуск проверочного речевого сообщения.Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал оповещения «Внимание всем!» подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области.Для проведения проверки технического состояния электросирен и громкоговорителей, отработки возможности перехвата радиотрансляционных узлов проводного радиовещания и цифрового эфирного радиовещания (радио «Россия») два раза в год проводятся мероприятия проверки.Услышав звуки электросирены, следует немедленно включить проводную радиоточку, радиоприемник (FM вещание радио «Россия») или телевизор (цифровое вещание радио «Россия», телеканал «Россия-24», телеканал «ОТВ») и прослушать информационное сообщение.Тексты сообщений передаются в течение одной минуты. Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находятся на улице, в транспорте и других общественных местах оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.Система оповещения гражданской обороны области постоянно находится в рабочем состоянии, круглосуточно по ней проходит оперативная информация и контрольные сигналы.Для совершенствования действующей системы оповещения министерство общественной безопасности Челябинской области проводит замену устаревшего оборудования на более современное, замену электросирен на громкоговорящие установки, а также организует перехват цифрового телевидения (в том числе вещание кабельных операторов). Источник: фото из открытых источниковВ Челябинской области 3 марта, с 10:00 до 14:00, пройдет плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей, в том числе электросирен локальных систем оповещения потенциально опасных объектов. С 10:43 до 10:44 минут в эфире телеканалов будет транслироваться информационное сообщение. Также в 10:43 в течение двух минут через домофонную сеть компании «ИНТЕРСВЯЗЬ» будет произведен запуск проверочного речевого сообщения.Единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал оповещения «Внимание всем!» подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области.Для проведения проверки технического состояния электросирен и громкоговорителей, отработки возможности перехвата радиотрансляционных узлов проводного радиовещания и цифрового эфирного радиовещания (радио «Россия») два раза в год проводятся мероприятия проверки.Услышав звуки электросирены, следует немедленно включить проводную радиоточку, радиоприемник (FM вещание радио «Россия») или телевизор (цифровое вещание радио «Россия», телеканал «Россия-24», телеканал «ОТВ») и прослушать информационное сообщение.Тексты сообщений передаются в течение одной минуты. Там, где электросирен нет или они слабо прослушиваются, предупреждением о передаче сообщения станут производственные гудки и сигналы транспортных средств. Тех, кто находятся на улице, в транспорте и других общественных местах оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб, имеющих передвижные громкоговорящие установки.Система оповещения гражданской обороны области постоянно находится в рабочем состоянии, круглосуточно по ней проходит оперативная информация и контрольные сигналы.Для совершенствования действующей системы оповещения министерство общественной безопасности Челябинской области проводит замену устаревшего оборудования на более современное, замену электросирен на громкоговорящие установки, а также организует перехват цифрового телевидения (в том числе вещание кабельных операторов). AzAzA 2021-03-01YEKT05:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: В Челябинской области завоют сирены и прервется телевещание

На Южном Урале пройдет проверка системы оповещения населения

На Южном Урале сработают тревожные сирены

На Южном Урале завоют сирены – что делать

В ближайшую среду по всей Челябинской области завоют сирены {comments_news}