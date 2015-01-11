Власти и деловые объединения Южного Урала продолжают курс на поддержку бизнеса и улучшение инвестиционного климата

Правительство Челябинской области под руководством губернатора Алексея Текслера в 2020 году выстроило конструктивный диалог с деловыми объединениями. Это помогло региону гибко и оперативно реагировать на стремительно меняющиеся экономические условия, принимать эффективные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей и в результате – сохранить бизнес и рабочие места. К таким выводам пришли участники внеочередной конференции челябинского отделения общероссийской общественной организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России», которая проходит сегодня в столице Южного Урала.Совместная работа органов власти, общественных и предпринимательских объединений в 2020 году вылилась в целый комплекс мер поддержки устойчивого развития экономики. За это время было принято порядка 15 региональных законов, направленных на снижение фискальной нагрузки на бизнес, сохранение денег в экономическом обороте, а также на восстановление инвестиционной активности. В результате через различные институты поддержки – федеральные и региональные – бизнесу оказана помощь на общую сумму более 30 млрд рублей, что позволило сохранить в общей сложности более 170 тыс. рабочих мест.«Вы представляете тот сектор, который во многом двигает нашу экономику вперед, надежная наша опора, – обратился к членам «Опоры России» заместитель губернатора Егор Ковальчук. – Одновременно вы – ведущие эксперты и заказчики тех процессов, которые инициируются для улучшения бизнес-среды в Челябинской области. Мы сейчас стараемся – и будем делать это впредь – сверять те решения, которые принимаем на региональном уровне или рекомендуем выносить на федеральный, с экспертами из вашего числа, с теми, кто практикует и в ежедневном режиме испытывает на себе действие принимаемых нами мер».
Источник: «Опора России»