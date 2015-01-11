2021-03-01YEKT07:00:00 | Губерния Верхний Уфалей принял Всероссийские соревнования по бенди на призы клуба «Плетеный мяч» Источник: Фото Александра Павлюка, газета «Уфалейский рабочий»









Турнир предварительного этапа Всероссийских соревнований на призы клуба «Плетеный мяч» имени Анатолия Мельникова среди команд юношей 14 лет (2007 года рождения) группы Запад проходил с 20 по 26 февраля в Верхнем Уфалее, сообщает пресс-служба городской администрации.Девять команд в этом году приняли участие в соревнованиях по хоккею с мячом, или бенди: «СШОР-Волга», г. Ульяновск (1-е место), «Уральский трубник-2007», г. Первоуральск (2-е место), «Водник-2007», г. Архангельск (3-е место), «Родина-2007», г. Киров (4-е место), «Никельщик», г. Верхний Уфалей (5-е место), «МАУ СШОР», г. Мончегорск (6-е место), Сборная Саратовской области (7-е место), «Строитель-2007», г. Сыктывкар (8-е место), ВЦФКС-ХФК «Всеволожск», г. Всеволожск (9-е место).«Мы очень рады, что уже традиционно соревнования по хоккею с мячом всероссийского уровня проходят у нас в Верхнем Уфалее. И видя, с каким нетерпением ребята ждут их, понимаем, что этот вид спорта востребован. Надеемся, что это и подобные мероприятия и дальше будут способствовать популяризации спорта не только в Верхнем Уфалее, но и в регионе, в стране», – сказал директор МБУ «СОЦ «Никельщик» Алексей Жагрин.С приветственной речью и словами поздравления к участникам, болельщикам и организаторам турнира обратились глава Верхнеуфалейского городского округа Сергей Тарасов, заместитель главы Ольга Монина, заместитель председателя Собрания депутатов ВГО Александра Чернявская. Все команды награждены грамотами главы Верхнеуфалейского городского округа и призами от Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации ВГО. Сладкие призы получили три девушки, принимавшие участие в этом году в составе команды «Никельщик» и ВЦФКС-ХФК «Всеволожск».«В этом году мы улучшили свой результат, наша команда заняла пятое место. Немного подвела погода, и, наверно, не хватило удачи. Но в целом довольны игрой. Будем дальше тренироваться и улучшать результат», – рассказал Андрей Подергин, капитан команды «Никельщик», представлявшей Челябинскую область на турнире.Всероссийские соревнования на призы клуба «Плетеный мяч» имени Анатолия Мельниковапроводятся Федерацией хоккея с мячом России с целью развития этого вида спорта. Одна из задач соревнований – выявление сильнейших спортсменов. Большинство команд не первый раз встречаются на льду, поэтому каждый год с еще большим спортивным азартом проходят соревнования, с еще большим волнением следят за своими командами болельщики.«Спасибо, Уфалей, у вас отличный прием! Молодцы! Отдельное спасибо пресс-службе и СМИ Верхнего Уфалея, что у родителей, например, из далекого Архангельска есть возможность следить за ходом соревнований, смотреть матчи в местных сообществах в соцсетях, быть в курсе событий», – поделилась своими впечатлениями от организации соревнований Елена Буркова, болельщица команды «Водник» (г. Архангельск).Фото: Александр Павлюк, газета «Уфалейский рабочий». Источник: Фото Александра Павлюка, газета «Уфалейский рабочий»Турнир предварительного этапа Всероссийских соревнований на призы клуба «Плетеный мяч» имени Анатолия Мельникова среди команд юношей 14 лет (2007 года рождения) группы Запад проходил с 20 по 26 февраля в Верхнем Уфалее, сообщает пресс-служба городской администрации.Девять команд в этом году приняли участие в соревнованиях по хоккею с мячом, или бенди: «СШОР-Волга», г. Ульяновск (1-е место), «Уральский трубник-2007», г. Первоуральск (2-е место), «Водник-2007», г. Архангельск (3-е место), «Родина-2007», г. Киров (4-е место), «Никельщик», г. Верхний Уфалей (5-е место), «МАУ СШОР», г. Мончегорск (6-е место), Сборная Саратовской области (7-е место), «Строитель-2007», г. Сыктывкар (8-е место), ВЦФКС-ХФК «Всеволожск», г. Всеволожск (9-е место).«Мы очень рады, что уже традиционно соревнования по хоккею с мячом всероссийского уровня проходят у нас в Верхнем Уфалее. И видя, с каким нетерпением ребята ждут их, понимаем, что этот вид спорта востребован. Надеемся, что это и подобные мероприятия и дальше будут способствовать популяризации спорта не только в Верхнем Уфалее, но и в регионе, в стране», – сказал директор МБУ «СОЦ «Никельщик».С приветственной речью и словами поздравления к участникам, болельщикам и организаторам турнира обратились глава Верхнеуфалейского городского округа, заместитель главы, заместитель председателя Собрания депутатов ВГО. Все команды награждены грамотами главы Верхнеуфалейского городского округа и призами от Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации ВГО. Сладкие призы получили три девушки, принимавшие участие в этом году в составе команды «Никельщик» и ВЦФКС-ХФК «Всеволожск».«В этом году мы улучшили свой результат, наша команда заняла пятое место. Немного подвела погода, и, наверно, не хватило удачи. Но в целом довольны игрой. Будем дальше тренироваться и улучшать результат», – рассказал, капитан команды «Никельщик», представлявшей Челябинскую область на турнире.Всероссийские соревнования на призы клуба «Плетеный мяч» имени Анатолия Мельниковапроводятся Федерацией хоккея с мячом России с целью развития этого вида спорта. Одна из задач соревнований – выявление сильнейших спортсменов. Большинство команд не первый раз встречаются на льду, поэтому каждый год с еще большим спортивным азартом проходят соревнования, с еще большим волнением следят за своими командами болельщики.«Спасибо, Уфалей, у вас отличный прием! Молодцы! Отдельное спасибо пресс-службе и СМИ Верхнего Уфалея, что у родителей, например, из далекого Архангельска есть возможность следить за ходом соревнований, смотреть матчи в местных сообществах в соцсетях, быть в курсе событий», – поделилась своими впечатлениями от организации соревнований, болельщица команды «Водник» (г. Архангельск).Фото: Александр Павлюк, газета «Уфалейский рабочий». AzAzA 2021-03-01YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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