Новые законы для россиян – изменения в марте 2021 года

В марте 2021 года в России вступает в силу ряд новых законов.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ НОРМ ТЕХОСМОТРА ОТЛОЖЕНО

С 1 марта должны были вступить в силу изменения в процедуре технического осмотра транспортных средств: введение обязательной фотофиксации процедуры ТО, оформление диагностических карт преимущественно в электронном виде и т.д. Однако принято решение перенести срок введения нового порядка техосмотра на 1 октября 2021 года. Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически. Таким образом, кабмин дал автовладельцам и собственникам профильного бизнеса лучше подготовиться к вступлению в силу новых норм ТО.

КАРТА «МИР»

С 1 марта до 30 июня 2021 года продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, превышающей 30 млн рублей за предшествующий календарный год, должны будут обеспечить возможность принимать к оплате карту «Мир».

ДЕТИ-БЕЗБИЛЕТНИКИ

С 7 марта вступает в силу закон, предусматривающий запрет принудительной высадки из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых.

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ДОПЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Получение согласия на распространение персональных данных граждан «по умолчанию» теперь не допускается. При заполнении согласия на использование общедоступных данных человек сам будет решать, что из информации (ФИО, мобильный телефон, электронная почта, адрес и т.п.) может использоваться публично, а что останется приватным. Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей. Молчание или бездействие считаться согласием на обработку персональных данных не могут.

«УГОЛОВКА» ДЛЯ ФИЗЛИЦ-ИНОАГЕНТОВ

Уголовная ответственность вводится для таких граждан, не подавших заявление о своем включении в реестр Минюста.

Также наказание предусматривается за:

• злостное уклонение от предоставления документов, необходимых для включения в реестр НКО-иноагентов,

• за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иноагента.

Добавим, иноагентов-НКО планируют штрафовать на 300-500 тыс. рублей за производство и распространение материалов, в том числе в интернете, без специальной маркировки.

ВВОЗ ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ ИНОСТРАНЦАМИ

С 9 марта иностранные граждане смогут ввозить в РФ оружие для охоты и патроны к нему только с разрешения Росгвардии. Кроме того, иностранцы будут обязаны вывезти охотничье оружие по окончании срока действия разрешения.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Каждый гражданин сможет обратиться в ПФР, чтобы в его индивидуальный лицевой счет включили сведения о трудовой деятельности из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года. Внесение дополнительной информации даст более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, а также упростит представление данных о трудовом стаже при трудоустройстве.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

С 23 марта расширяется перечень заказчиков комплексных кадастровых работ. Финансирование выполнения комплексных кадастровых работ сможет осуществляться не только за счет средств бюджетов субъектов РФ, но и физических и юридических лиц, заинтересованных в выполнении таких работ. Нововведение позволит правообладателям недвижимости сэкономить в связи с массовым характером проведения таких работ применительно к единой территории, например к территории садоводческого или огороднического товарищества. Кроме того, уменьшается вероятность возникновения реестровых ошибок.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-marte-2021-goda_134696.html