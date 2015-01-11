Команда из Златоуста стала лучшей на VI Зимнем областном фестивале ГТО

В минувшие выходные, 27-28 февраля, в Сатке состоялись финальные соревнования VI Зимнего областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященного 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО. Победу в командном зачете одержала команда Златоустовского городского округа.

Финалу предшествовали два отборочных этапа на муниципальном и зональном уровне. В них приняли участие около 4500 человек из 39 муниципальных образований области. Сильнейшие спортсмены муниципальных этапов вошли в сборные команды и получили право участвовать в зональных соревнованиях, которые прошли в Челябинске, Сатке и Магнитогорске. По итогам зональных этапов право участвовать в финальных соревнованиях VI зимнего областного Фестиваля ГТО завоевали 12 лучших команд.В финале фестиваля приняло участие 140 спортсменов из 10 лучших команд, представляющие Златоустовский, Миасский, Чебаркульский, Челябинский и Южноуральский городские округа, а также Саткинский, Красноармейский, Кусинский, Аргаяшский и Чесменский муниципальные районы. К сожалению, из-за сложных погодных условий не смогли принять участие в фестивале команды из Верхнеуральского муниципального района и Магнитогорского городского округа.Участники соревновались в беге на лыжах, подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, поднимании туловища из положении лежа на спине, челночном беге, а также в стрельбе из электронного оружия. Первое место в упорной борьбе завоевала команда Златоустовского городского округа, второе место - у команды Саткинского муниципального района, замкнула тройку призеров команда Красноармейского муниципального района.Победителям и призерам в командном первенстве вручены грамоты, кубки и медали. Участники, первенствовавшие в личном зачете среди мужчин и женщин, награждены грамотами, кубками, медалями и денежными призами. [gallery] Подробнее