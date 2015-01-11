Южноуральских журналистов приглашают к участию в творческом конкурсе «Огонь Победы»

В минувшие выходные, 27-28 февраля, в Сатке состоялись финальные соревнования VI Зимнего областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященного 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО. Победу в командном зачете одержала команда Златоустовского городского округа. Финалу предшествовали два отборочных этапа на муниципальном и зональном уровне. В них приняли участие около 4500 человек из 39 муниципальных образований области. Сильнейшие спортсмены муниципальных этапов вошли в сборные команды и получили право участвовать в зональных соревнованиях, которые прошли в Челябинске, Сатке и Магнитогорске. По итогам зональных этапов право участвовать в финальных соревнованиях VI зимнего областного Фестиваля ГТО завоевали 12 лучших команд.В финале фестиваля приняло участие 140 спортсменов из 10 лучших команд, представляющие Златоустовский, Миасский, Чебаркульский, Челябинский и Южноуральский городские округа, а также Саткинский, Красноармейский, Кусинский, Аргаяшский и Чесменский муниципальные районы. К сожалению, из-за сложных погодных условий не смогли принять участие в фестивале команды из Верхнеуральского муниципального района и Магнитогорского городского округа.Участники соревновались в беге на лыжах, подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, поднимании туловища из положении лежа на спине, челночном беге, а также в стрельбе из электронного оружия. Первое место в упорной борьбе завоевала команда Златоустовского городского округа, второе место - у команды Саткинского муниципального района, замкнула тройку призеров команда Красноармейского муниципального района.Победителям и призерам в командном первенстве вручены грамоты, кубки и медали. Участники, первенствовавшие в личном зачете среди мужчин и женщин, награждены грамотами, кубками, медалями и денежными призами. [gallery] Подробнее
В год 80-летия начала Великой Отечественной войны «НОВАТЭК-Челябинск» приглашает журналистов региональных СМИ к участию в творческом конкурсе «Огонь Победы».Одноименный патриотический проект компания реализует в Челябинской области с 2014 года в партнерстве с Медиахолдингом «Первый областной». Его цель – поддержание в достойном состоянии мемориалов, посвященных памяти солдат Великой Отечественной войны, сохранение истории Победы, патриотическое воспитание подрастающего поколения. За шесть лет «НОВАТЭК-Челябинск» оказал финансовую поддержку муниципальным образованиям в реставрации 49 мемориалов, организовал десятки субботников, провел многочисленные акции и флешмобы.«Сегодня тема патриотизма особо актуальна, - отметил генеральный директор компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко. – Надеюсь, творческий конкурс поможет людям осмыслить важные изменения, происходящие в нашем обществе, и сформировать твердую позицию по вопросам исторического прошлого и настоящего».Положение о Конкурсе размещено здесь.