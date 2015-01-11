В Сосновском районе ждут новый автоклуб

Источник: Министерство культуры Челябинской областиУже этим летом по дорогам Сосновского района будет ездить новый автоклуб. В начале 2021 года в рамках национального проекта «Культура» в Сосновском муниципальном районе был проведен аукцион по его закупке.Благодаря нацпроекту новенький автоклуб, полностью укомплектованный согласно методическим рекомендациям Министерства культуры РФ, начнет колесить по Сосновскому району уже этим летом. Затраты на автоклуб составят чуть более 5 млн рублей.Предыдущий «дом культуры на колесах» работает на территории района с 2005 года. В среднем за выездной сезон он проходил более 5000 километров, и на его базе ежегодно проводилось более 60 мероприятий.В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» на Южном Урале уже появились новые автоклубы. Мобильные центры культуры на базе автомобиля Газель NEXT уже работают в Нагайбакском, Карталинском и Октябрьском районах. В Саткинском районе в прошлом году представили автоклуб повышенной проходимости – он создан на базе автомобиля «КАМАЗ».