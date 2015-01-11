РЦК Челябинской области успешно прошел сертификацию федеральных экспертов

Медики из Челябинской области, заразившиеся коронавирусом на работе, получили более 348,9 млн рублей страховых выплат. Двадцать две выплаты — а это более 59 млн рублей — оформлены посмертно, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Фонда социального страхования России Подробнее