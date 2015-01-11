РЦК Челябинской области успешно прошел сертификацию федеральных экспертов

Специальная комиссия Министерства экономического развития РФ и Федерального центра компетенций сертифицировала Региональный центр компетенций Челябинской области в сфере производительности труда (РЦК). Он создан при областном Фонде развития промышленности специально для реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда».Ежегодная сертификация РЦК введена в этом году. Её задача - убедиться, что региональные команды эффективно организуют работу с предприятиями-участниками нацпроекта и качественно предоставляют им услуги по улучшению их работы и росту производительности.«Все 45 регионов страны, в которых уже созданы РЦК, находятся под постоянным контролем ФЦК. Это необходимо, чтобы все работали в единой парадигме, и для предприятий не было разницы, участвовать в нацпроекте с экспертами федерального или регионального центра. В оценке много критериев: как выстроена работа, методика, как проходит обучение и т.п. Но самое важное - это наличие результатов и положительных отзывов от предприятий, на которых работают эксперты. РЦК Челябинской области силён сформировавшейся профессиональной командой. Мы побывали на предприятиях и убедились, что они довольны результатами работы его экспертов. Значит, им удалось зажечь коллектив, показать, ради чего все затевается, убедить в необходимости улучшений на производстве», - говорит директор Департамента производительности и эффективности Министерства экономического развития РФ Александр Молодцов.Сертификация проходит в два этапа. На первом ФЦК заочно проверяет выполнение целевых показателей, сроки реализации проектов на предприятиях и т.д. В ходе второго этапа эксперты уже очно посещают промышленные площадки, внедряющие бережливое производство под руководством региональных специалистов. Непосредственно на предприятиях оцениваются все детали: как реализован проект, какие изменения произошли, как внедряемые методики повлияли на эффективность производственного процесса и т.п. Строго разбирается и работа самого РЦК: внутренние процессы, система мотивации работников, наличие технической базы, уровень коммуникаций в команде и многое другое. Главная цель – выявить и затем распространить лучшие практики, чтобы постоянно повышать качество реализации проектов по повышению производительности труда.Для обмена опытом между регионами, кроме экспертов ФЦК и сотрудников министерства, в состав комиссии вошли руководители РЦК Ростовской и Ярославской областей. Чтобы оценить работу челябинского РЦК, они посетили ООО «ТД Комфорт» и ООО «Здоровая Ферма Деликатесы».В конце сентября 2019 г. «Комфорт» стал первым в области предприятием-участником нацпроекта под региональным управлением. За первые же полгода экспертам РЦК и сотрудникам компании удалось сократить время протекания процесса изготовления бумажного изделия на потоке-образце, линии по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец, на 62,5% (с 2 до 0,75 часа) и увеличить выработку на 89%, с 17 500 до 27 500 рулонов на человека в смену. При этом незавершенная продукция в потоке уменьшилась на 73%, с 2 млн 397 тысяч до 752 тысяч рублей, а отходы производства – с 8% до 6,5%. По совету руководителя проектов РЦК Радика Антоняна на пилотном участке удалось применить несколько недорогих, но очень эффективных решений, таких, как механизация подката и заправки сырья на линии, автоматическое паллетирование продукции, совмещение функционала операторов с повышением им зарплаты и т.п. Теперь коллектив предприятия самостоятельно продолжает работу на других участках - не для «галочки», а потому, что видит реальные изменения и улучшения, в том числе и условий своего труда.«Для меня показатель того, что РЦК функционирует хорошо – это уровень погруженности эксперта в проблематику предприятия. Уровень доверия рабочей группы к экспертизе РЦК всегда очень заметен. Дорогого стоит, когда производственник общается с руководителем проекта Центра на одном языке, и они друг друга понимают с полуслова, дискутируют про лучшие пути достижения показателей. Это не язык чиновника и подведомственного предприятия, а язык партнеров, у которых общая цель – улучшение показателей на предприятии. Здесь я это увидела», - отмечает замгенерального директора ФЦК по обучению Ирина Жук.На ООО «Здоровая ферма деликатесы» в качестве потока-образца выбрали участок производства грудки варёно-копчёной. Предприятие вступило в нацпроект в октябре 2020 г. Спустя три месяца активной работы под руководством менеджера проекта РЦК Руслана Салимова время протекания процессов снизилось на 11,3%, незавершённое производство – на 4,4%, а выработка выросла на 5,3%. Оказалось, что сокращение неэффективных действий, более рациональное размещение оборудования в цехе, автоматизация некоторых процессов и другие, на первый взгляд, незначительные изменения способны дать серьёзный результат. Компания сократила издержки и укрепила свои позиции на рынке, а сотрудникам повысили зарплаты. К закрытию полугодового этапа участия в нацпроекте коллектив «Здоровой фермы» намерен увеличить выработку почти на 10%, сократить время протекания процесса почти на 25% и значительно уменьшить незавершённое производство.«Я видел, сколько сил вкладывали эксперты нашего РЦК, готовясь к сертификации, и как вдумчиво и профессионально оценивали их деятельность федеральные коллеги. Огромное спасибо за этот труд и тем, и другим. Получение сертификации – повод не расслабиться, а утроить свои усилия, ещё больше прокачать свои навыки и свою экспертность и развиваться дальше вместе с предприятиями, на которых работаем. Мы обязательно учтём высказанные замечания, сделаем выводы и к следующей сертификации, уверен, покажем ещё более высокий уровень», – комментирует итоги сертификации директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.Напомним, по итогам 2020 г. челябинский РЦК вошёл в тройку лидеров рейтинга региональных центров компетенций, набрав 8.2 балла из 10 возможных. Всего с момента вступления нашей области в нацпроект в 2019 г. под региональным управлением стартовало 26 проектов, 12 из них уже успешно завершены. 230 работников предприятий-участников нацпроекта в регионе прошли обучение инструментам и методам бережливого производства под руководством экспертов РЦК, а также тренинг на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов».***Национальный проект «Производительность труда» обеспечивает формирование новой производственной культуры в Российской Федерации. Он направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:
Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.
Эти задачи дополняются социально ориентированными результатами: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные Минпром и Фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 60 предприятий региона.Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) - оператор национального проекта «Производительность труда».Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) - единственный сертифицированный ФЦК оператор, системно реализующий проекты по повышению производительности труда в Челябинской области.