Южноуральцы назвали своих детей Принцессой и Князем

В ЗАГСе рассказали, какие имена стали самыми полярными этой зимой в Челябинской области.

Чаще всего мальчиков называли Артемом и Михаилом, а девочек – Софией и Марией. Также в Комитете по делам ЗАГС сообщили о самых необычных именах маленьких южноуральцев: Королева и Король, Принцесса и Князь, Магдалина и Ной.

В январе и феврале 2021 года в Челябинской области родилось 2 537 мальчиков и 2 362 девочек, из них 65 пар двойняшек.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-nazvali-svoih-detey-Printsessoy-i-Knyazem_134770.html