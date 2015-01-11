Более 60 компаний Челябинской области смогут поучаствовать в международных выставках с господдержкой

Центр поддержки экспорта Челябинской области подвел итоги конкурса на участие в международных выставочных и конгрессных мероприятиях с индивидуальными стендами.Конкурсная комиссия одобрила 65 заявок, поступивших от субъектов малого и среднего предпринимательства.Предприятия, прошедшие конкурсный отбор, получат бесплатно:- аренду площади и оборудования для участия в выставке;- регистрационные взносы за участие в мероприятии;- застройку и сопровождение индивидуального стенда;и другие услуги на общую сумму 35 миллионов рублей.Конкурс прошел в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на развитие экспорта и увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта.Отметим, что на основании полученных заявок могут быть сформированы и коллективные стенды Челябинской области для участия в двух международных выставках: «World Food Moscow» и «Рос-Газ-Экспо 2021». Этот вопрос в настоящее время прорабатывается с заинтересованными компаниями.Списки победителей опубликованы на сайте Агентства международного сотрудничества Челябинской области.