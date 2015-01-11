Матч №1: начало положено, победа за «Трактором”

«Трактор» стартовал в 1/8 Кубка Гагарина. Челябинцы вышли на уфимский «Салават Юлаев», с которым нашим хоккеистам предстоит сложная серия игр.

Многие эксперты в этом противостоянии приписывают победу «зеленым», предсказывая упорную борьбу черно-белых в затяжной серии. Но некоторые считают, что все-таки «Трактор» окажется победителем в данной паре. Что ж, время покажет.

Первый матч серии сложился тяжело для соперников, но удача была на стороне «Трактора», теперь главное – не расслабляться.

На первый матч тренерский штаб «Трактора» поставил в ворота Ивана Федотова, его оппонентом стал Юха Метсола.

Равную тяжелую игру показали команды в первом периоде. Соперники присматривались друг к другу, но демонстрировали активный хоккей. Счет открыли наши парни на пятой минуте встречи: защитники упустили Виталия Кравцова, который убежал в атаку: ювелирный бросок в дальний угол – гол – 0:1.

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Буквально тут же Владислав Картаев восстановил равновесие, забросив идентичный гол – 1:1. «Трактору» досталось две попытки большинства, которое челябинцы провели очень прилично, но забросить не смогли, а Вячеслав Основин угодил в штангу.

На старте второго периода «Трактор» ушел в защиту и мало атаковал владения Метсолы. Однако, это не помешало челябинцам выйти вперед.

Отличились Вячеслав Основин и Даниил Ильин: постарались на пятаке и шайба все-таки, предательски для соперника, пересекла линию ворот. Судьи смотрели эпизод на предмет «удара рукой», но все было чисто, после чего тренерский штаб хозяев сделал запрос на помеху вратарю, но и здесь все было идеально – 2:1.

В заключительной трети главным было не ошибиться. «Трактор» сыграл по заданию и смог оторваться в счете, вновь отличился Вячеслав Основин с Томашем Гикой: хорошо разыграли, наш 17 номер получил пас и был точен – 3:1. В концовке встречи черно-белые получили большинство, но вновь угодили в штангу, «Салават» же не смог ничего предложить в ответ.

Счет в серии становится 1:0. Первая победа за нами. Следующий матч серии состоится 5 марта в Уфе.

https://www.cheltv.ru/match-1-nachalo-polozheno-pobeda-za-nami/