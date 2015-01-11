Региональная Общественная палата выступила с инициативой по ограничению промышленного рыболовства на ряде водоемов

Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» пройдет с 15 июня по 31 августа на базе ФГУП «ПО «Маяк». Участниками проекта станут более 600 юношей и девушек со всей страны. Заявки принимаются до 22 марта, сообщает пресс-служба Челябинского областного студенческого отряда. Студенты будут выполнять бетонные, арматурные электромонтажные и штукатурно-малярные работы, а также делать гидроизоляцию и демонтаж. Ребята займутся и благоустройством территорий ПО «Маяк».Помимо рабочих процессов молодежь ожидают различные мероприятия: творческие конкурсы, спортивные состязания, участие в волонтерской деятельности. По итогам трудовых и культурных достижений будут определены лучшие отряды.Прием заявок от стройотрядов продлится до 18:00 мск 22 марта. Итоги конкурса будут подведены и опубликованы в социальных сетях Российских студенческих отрядов не позднее 1 апреля.Отметим, что одним из обязательных условий участия в проекте является вакцинация от COVID-19.Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом» проходит в Озерске с 2015 года. Летом 2020 года из-за введенных ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции на стройке работали только студенты из Озерска. Подробнее
Сегодня в торжественной обстановке в актовом зале начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Сергей Ревякин поздравил с днем рождения председателя Совета ветеранов при УМВД майора милиции в отставке Сергея Петровича Серухина Подробнее
Общественная палата Челябинской области направила обращение в министерство сельского хозяйства с предложением ограничить промышленное рыболовство на 27 водоемах региона, расположенных вблизи или на территории населенных пунктов. Инициатива призвана снизить социальную напряженность, сообщает пресс-служба палаты.«Региональная Общественная палата поддерживает интересы и мнения рыбаков-любителей, в связи с чем мы обратились к руководству министерства сельского хозяйства области поддержать наши предложения об изменении правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Для этого необходимо ограничить промышленное рыболовство на водоемах на законодательном уровне», - прокомментировал председатель ОП Николай Дейнеко.Речь идет не о передаче водоемов в пользование с целью их зарыбления, а о процедуре заключения договоров пользования водными и биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается. Такие договоры заключаются на свободные водоемы, где нет пользователей, сроком на один год. Рекомендованные объемы вылова по водным объектам и видовому составу в этом случае для каждого региона ежегодно утверждаются Росрыболовством с учетом рекомендаций Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.Напомним, ранее Общественная палата уже выступала с подобной инициативой по ограничению промышленного рыболовства на четырех крупных водоемах области: Шершневском, Магнитогорском водохранилищах, озерах Синара и Большой Кременкуль. Эти предложения направлены в Нижнеобское территориальное управление, и в скором времени ожидается принятие соответствующих поправок в Правила рыболовства.