Народная фотостудия открывает «Галерею изысканностей»

В галерее «Каменный пояс» открывается традиционная ежегодная весенняя фотовыставка в рамках проекта Александра Глебова «Femina-Photo. Женские фотоштучки». На этот раз свои работы, объединенные общим названием «Галерея изысканностей», представит мастер натюрморта и цифрового арта Ирина Бондаренко.



Вот как характеризует творчество Ирины Бондаренко культуролог и искусствовед, доцент ЧелГУ Ольга Конфедерат: «Есть фотография женская, есть феминистская. Фотография Ирины Бондаренко женственна. У нее мягкий нрав, добрый взгляд и приятная склонность нравиться, то есть радовать глаз зрителя своим обликом. Но лучше всего то, что эта фотография не стремится нравиться во что бы то ни стало. Иначе она стала бы претенциозной. В снимках Ирины Бондаренко заметно внимание автора не к возможному результату публикации снимка, не к выставочному успеху, а, во-первых, к объекту или впечатлению от объекта, тронувшего внимание фотографа. Во-вторых, внимание к самому процессу: к подбору и сведению предметов вместе, к процессу съемки, к процессу постобработки. Очевидно наслаждение автора от этой ремесленно-творческой игры, и это наслаждение передается мне, зрителю. Особенно когда я вижу, как удовольствие играть чистым цветом заставляет автора пренебречь предметной формой, а живая интуиция вносит поэтическую вольную растрепанность в гармонический порядок».Выставка «Галерея изысканностей» приурочена к Международному женскому дню, а также к тридцать восьмому дню рождения народной фотостудии «Каменный пояс».