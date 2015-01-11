Конкурс «Экспортер года Челябинской области»: впервые для крупного бизнеса

В столице Южного Урала стартовал региональный конкурс «Экспортер года Челябинской области» по итогам работы в 2020 году для крупных предприятий.Организаторы - региональное министерство экономического развития и Центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области.Напомним, ранее конкурс был объявлен для малого и среднего бизнеса Челябинской области. Он проходит в четвертый раз и положительно зарекомендовал себя в бизнес-сообществе. Конкурс «Экспортер года Челябинской области» для крупных организаций региона состоится впервые.Конкурс проходит по номинациям:
Экспортер года в сфере промышленности
Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса
Экспортер года в сфере услуг
Экспортер года в сфере высоких технологий
Новая география
Прорыв года
Заявки на участие необходимо направлять по адресу cpe@ica74.com до 1 апреля 2021 года.Отметим, что региональный конкурс предшествует окружному и всероссийскому проектам «Экспортер года» и проводится в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».Положение о конкурсе размещено на сайте ica74.com.