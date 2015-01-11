Хор Турецкого поздравит южноуральских женщин с 8 Марта

Источник: ГК «Ариант»9 марта во Дворце спорта «Юность» состоится праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню. Мероприятие организовано для сотрудниц здравоохранения, образования и социальной сферы. Концерт проводится при поддержке губернатора Челябинской области. Организатором выступил Союз женщин Челябинской области. Генеральным партнером мероприятия стала группа компаний «Ариант» – один из лидеров пищевой промышленности Южного Урала.Планируется, что концерт посетят 2 700 человек. Гостей ожидает яркое и харизматичное шоу. Перед публикой выступит «Хор Турецкого» – легендарный российский музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является заслуженный и народный артист России. Каждый артист хора обладает уникальным голосом, мощной энергетикой и невероятной мужской харизмой. Диапазон солистов группы — четыре с половиной октавы, от басадо до сопрано.