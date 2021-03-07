Арбитражный суд Москвы оправдал Бориса Дубровского в споре с антимонопольщиками

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский признан невиновным в сговоре с дорожниками при заключении многомиллиардных контрактов. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

«Признать незаконным решение Федеральной антимонопольной службы от 22 марта 2019 года в части признания губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО „Южуралмост“ нарушившими статью 16 Федерального закона „О защите конкуренции“ путем заключения соглашения между органами государственной власти субъекта РФ»,

— говорится в сообщении.

Обжаловать решение антимонопольщики могут в течение месяца.

Напомним, ранее Управление ФАС России по Челябинской области уличило экс-губернатора в карательном сговоре с компанией «Южуралмост», так как организация выиграла десять аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей при снижении цены контракта не более чем на 1,5% именно в то время, когда на посту губернатора находился Борис Дубровский. Антимонопольщики возбудили дело, материалы которого были переданы в МВД РФ и Генпрокуратуру РФ.

https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/arbitrazhnyy-sud-moskvy-opravdal-borisa-dubrovskogo-v-spore-s-antimonopolshchikami/