Благодаря нацпроекту преобразятся 11 златоустовских дворов

В 2021 году на создание в Златоусте современной городской среды предусмотрено 46,8 миллиона рублей. Из этих средств, направленных из областного и федерального бюджетов, планируется обновить 11 дворовых территорий в различных районах округа, сообщает пресс-служба мэрии.Перечень работ в каждом конкретном дворе зависит от желаний самих жителей. Чаще всего комплексное благоустройство включает в себя асфальтирование проезжей части и тротуара, устройство автомобильных парковок, установку малых архитектурных форм (скамеек, урн), монтаж детских игровых и спортивных площадок.Новшеством этого года станет резиновое плиточное покрытие на детских площадках, которое будет укладываться там, где это возможно, рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства.Напомним, помимо дворовых территорий по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Златоусте будет благоустроено три общественных пространства. В частности, предстоит обновить пешеходную зону на 1-й линии проспекта имени Ю. А. Гагарина, выше парка «Крылатко», набережную городского пруда в районе храма Александра Невского и сквер «Яблоневый сад» в районе машиностроительного завода. Работы планируется начать после наступления теплого периода.
Источник: пресс-служба администрации Златоуста