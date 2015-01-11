Предприниматели Кыштыма и близлежащих муниципалитетов могут получить бесплатную консультацию по вопросам бухгалтерии

Центр «Мой бизнес» Челябинской области проведет 15 марта в Кыштыме бесплатное консультирование предпринимателей по вопросам бухгалтерии. Количество участников ограничено, необходима регистрация, сообщает центр «Мой бизнес».Пришедшие на консультацию бизнесмены смогут получить ответы на вопросы о выборе системы налогообложения, расчете заработной платы, взносах и налогах, учете банковских операций, материальных запасов и основных средств и др. Каждому из участников специалист будет уделять 30 минут. С учетом этого мероприятие смогут посетить порядка 10 предпринимателей.«Одной из приоритетных задач центра «Мой бизнес» Челябинской области является повышение уровня доступности государственной поддержки, в том числе консультационной. Поэтому специалисты института развития на постоянной основе выезжают в муниципалитеты, рассказывают об инструментах развития бизнеса, о способах получения помощи от государства. Организация консультации бухгалтера также преследует эти цели: у предпринимателей есть возможность получить новые знания, не покидая свой город», – прокомментировала контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области Ольга Третьякова.Консультации будут организованы 15 марта, с 10:00 до 14:00, в центре «Мой бизнес» (г. Кыштым, ул. Калинина, 201, 3-й этаж).Для участия в мероприятии необходима регистрация.Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».