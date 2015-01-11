Жители Метлино активно участвуют в новом народном проекте

Всего на конкурс, который пройдет в муниципалитете в рамках инициативного бюджетирования, в установленном порядке заявлен 41 проект (подробнее здесь - http://ozerskadm.ru/initsiativnoe-byudzhetirovanie.php?clear_cache=Y), из них семь направлены на решение насущных проблем метлинцев и касаются наружного освещения и дорожного покрытия.
Жители поселка с большим интересом отнеслись к новой форме участия в решении вопросов местного значения. По словам их представителя, депутата фракции «Единая Россия» Собрания депутатов Ольги Хакимовой, ее земляки проявили особую активность, потому что благодаря закону об инициативном бюджетировании у них появилась возможность проявить себя в роли хозяев и получить финансирование на те преобразования, на которые годами в бюджете округа не хватало средств:
- Для обсуждения каждого проекта метлинцы организовывали собрания, о месте их проведения можно было узнать из объявлений, размещенных в социальных сетях, на подъездах и в местах большого скопления людей. Помочь в благоустройстве вызвались социально-ответственные предприниматели, которые всегда нас поддерживают и также заинтересованы, чтобы Метлино становилось более привлекательным и комфортным для жизни. На сегодняшний день, к сожалению, современной инфраструктуры поселку не хватает, но мы стремимся к этому, заявляемся на всевозможные гранты, и восприняли инициативное бюджетирование как спасение. Мы очень надеемся, что старания жителей оценят и наши ожидания оправдаются, проделана очень большая и сложная работа по подготовке проектов к конкурсному отбору.
От жителей Метлино на рассмотрение в администрацию округа поступили следующие предложения: выкорчевать кленовую поросль, мелколесье и выровнять участки вдоль улиц Центральная и Школьная; подготовить проектно-сметную документацию на строительство тротуара и наружного освещения улицы Фёдорова; восстановить наружное (уличное) освещение по ул. Белинского; восстановить наружное (уличное) освещение по ул. Береговая; обустроить наружное освещение поселкового стадиона; произвести ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда и автомобильной стоянки на территории многоквартирного жилого дома №10 по ул. Мира; произвести ремонт дорожного покрытия по ул. Совхозная.
Ольга Хакимова:
- По каждому проекту можно говорить много и долго, поскольку все они имеют социальную значимость для большинства жителей посёлка. Выделить какой-то один сложно, для примера назову два.
На улице Фёдорова, которая является выездной дорогой на Метлинское шоссе, уже много лет полностью отсутствует наружное освещение: дети в темное время суток добираются до школ по неосвещенному участку улиц (что небезопасно, как для самих пешеходов, так и для проезжающих), по этой же улице практический каждый житель поселка по необходимости едет в Озёрск и обратно.
В одном из проектов заявлен поселковый стадион – это, вообще, наша головная боль. Стадион в посёлке Метлино является единственным спортивным объектом под открытым небом, где занимаются все категории граждан. Но ремонт здесь не производился более 30 лет, беговые дорожки пришли в негодность. Жители сами заботятся о стадионе: проводят субботники, волонтёры очищают территорию от поросли и вскапывают прыжковую яму. Между тем спортивная жизнь посёлка набирает обороты, стадион востребован круглый год, с шести утра и до десяти вечера. К сожалению, занятия спортом в тёмное время суток осложняются из-за отсутствия освещения. Это вопрос решить особенно важно и сточки зрения безопасности, и с точки зрения досnупности занятий. Восстановление освещения стадиона станет хорошим началом его обновления в целом.
Напомним, что в ближайшее время на сайте Активный Житель 74, будет открыто электронное голосование за проекты, в ходе которого их инициаторы смогут получить дополнительные баллы (от 1 до 5) и повысить шанс на победу в конкурсе.
Справочно:
на официальном сайте органов местного самоуправления создан раздел «Инициативное бюджетирование», где можно ознакомиться с нормативно-правовой базой и внесенными проектами.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа