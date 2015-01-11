Губернатор Челябинской области поднял вопрос об эффективности управления фондом капремонта

КСП Южного Урала отчиталась о результатах проверки, проведенной в ноябре-январе в областном Фонде «Регоператор капремонта многоквартирных домов». Нецелевого расходования бюджетных средств аудиторы не выявили, однако у главы региона возникли вопросы к руководителю фонда Вадиму Борисову.

По данным пресс-службы контрольно-счетной палаты, показатели производственного плана фонда регулярно не выполняются (так, план был провален в 2018 и 2019 годах), сотрудники не ищут новых подрядчиков, зато при выплате разных премий пользуются одними и теми же отчетными показателями. Кроме того, руководство организации имеет неограниченные полномочия по расходованию внебюджетных средств. Аудиторы даже выявили, что генеральный директор регоператора направил на премирование себя лично 118,35 тысячи рублей, не согласовав эту выплату с учредителем, то есть правительством области. В ходе проверки эти деньги были оперативно возвращены.

При этом качество работы фонда не поражает: дебиторская задолженность собственников жилья перед регоператором растет, юристы организации не спешат подавать исковые заявления и взыскивать с должников деньги: число исков за 11 месяцев 2020 года снизилось на 45 процентов, взыскать удалось втрое меньше, чем в предыдущем году.

Вадим Борисов уже получил от КСП представление об устранении нарушений. Кроме того, по результатам проверки несколько поручений дал подчиненным губернатор Алексей Текслер. Как сообщает пресс-служба губернатора, контролем за устранением нарушений займется «строительный» вице-губернатор Сергей Шаль. Параллельно первый заместитель главы региона Виктор Мамин должен рассмотреть вопрос эффективности управления регоператора и подготовить предложения по изменению устава и полномочий руководства фонда.

Напомним, Вадим Борисов 20 ноября 2020 года был переназначен на должность гендиректора оператора капремонта, как единственный участник конкурса на замещение этой должности, прошедший все этапы.

https://www.1obl.ru/news/politika/gubernator-chelyabinskoy-oblasti-podnyal-vopros-ob-effektivnosti-upravleniya-fondom-kapremonta/