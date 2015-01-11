Уважаемые участники дорожного движения, в целях предупреждения дорожно – транспортных происшествий с участием детей, в период с 15 марта по 1 апреля 2021 года, на территории Челябинской области проводится широкомасштабная профилактическая акция «Весенние каникулы».

В рамках мероприятия сотрудники полиции проведут комплекс информационно – пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно – транспортного травматизма. Кроме того, особое внимание инспекторского состава ОГИБДД будет обращено на использование пешеходами световозвращающих элементов, а также на выполнение требований безопасности по перевозке детей – использования ремней безопасности и специальных удерживающих устройств.

В рамках акции, 17.03.2021 года в период времени с 07:00 до 09:00 часов, сотрудниками полиции запланировано проведение проверок группами нарядов ДПС ГИБДД водителей, осуществляющих перевозку несовершеннолетних пассажиров вблизи образовательных организаций.

19.03.2021 года, в период времени с 17:00 до 20:00 часов, запланировано проведение целенаправленного профилактического мероприятия по контролю за перевозкой детей на загородных автодорогах, а также на въездах в населенные пункты.

Уважаемые родители!

Напомните детям о необходимости безопасного перехода через дорогу, и ношении световозвращающих элементов на одежде или рюкзаках. Со светоотражателем ребенок будет заметнее на дороге, а это поможет водителю вовремя предотвратить несчастный случай.

Пройдите дополнительно с ребенком маршрут «Дом – школа - Дом».

· По пути следования расскажите об опасностях перехода проезжей части.

· Расскажите, какие бывают перекрестки и пешеходные переходы. Как регулируется движение транспорта и пешеходов. Какие перекрестки и пешеходные переходы считаются безопасными.

· Научите внимательно осматривать дорогу на предмет движущегося транспорта перед выходом на дорогу по пешеходному переходу или на разрешающий «зеленый» сигнал светофора. Напомните, что переходить на «красный» сигнал светофора очень опасно!

В поездке проверьте, пристегнут ли ваш ребенок ремнем безопасности. Если по возрасту ребенку необходимо специальное детское удерживающее устройство, то используйте его, не игнорируйте это требование Правил дорожного движения.

Соблюдайте Правила дорожного движения сами, и тогда ваши дети будут меньше подвержены опасности.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск