В Озерске на масленичных гуляниях весело проводили зиму

Организаторы подготовили увлекательную обширную программу, для комфорта жителей города празднование проходило практически на всей территории парка. Солнечная погода способствовала созданию хорошего настроения гостей масленичных гуляний.
Дети и взрослые катались на лошадях, принимали участие в подвижных играх. Гостей встречали блинами, горячим чаем, шашлыками. Мастера из Озерска, Касли, Миасса удивляли изделиями прикладного творчества и проводили мастер-классы по изготовлению сувениров. На «Потешной сцене» сменяли друг друга коллективы Культурно-досугового центра, прошли состязания по поднятию гири и перетягиванию каната. Для желающих работала фотозона в русском народном стиле «Масленичная КАДРиль».
Самых музыкальных ждала битва голосов на звание «Народный артист». В этом творческом соревновании приняли участие жители Озерска разных возрастов.
Не остались в стороне озерские волонтеры: большую помощь в подготовке и проведении праздника оказали активисты волонтерского центра ОТИ НИЯУ МИФИ и юные добровольцы из «СМИК» (ДТДиМ).
На «Широкой Масленице» побывал глава округа Евгений Щербаков.
- Хороший праздник. Благодарю причастные к организации празднования подразделения администрации и службы, которые обеспечивали безопасность. Порадовал грамотный подход в подготовке гуляний: территорию парка зонировали, никто никому не мешал, места для комфортного празднования хватило всем. Понравилось на дальней площадке, её в своё время заасфальтировали, благоустроили, теперь и там отдыхают наши горожане, - поделился впечатлениями Евгений Щербаков.
Праздник завершился символичным прощанием с зимой – сожжением чучела Масленицы.
Фото Александра Абросимова.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа