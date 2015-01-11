В Челябинске отпраздновали «Широкую Масленицу»

В Челябинске, Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, 13 марта прошел областной праздник «Широкая Масленица». Традиционное событие организовали Дом дружбы народов Челябинской области при поддержке министерства культуры региона и Федерального агентства по делам национальностей, центра славянских культур «Дубрава» Коркинского района. Масштабное культурное мероприятие проводится на Южном Урале в рамках Стратегии государственной национальной политики РФ и направлено на сохранение мира и согласия, укрепление добрососедских отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия проживающих в регионе народов, сообщает пресс-служба ДДН Челябинской области.Любимый россиянами праздник, яркое действо, означающее приход весны, никого не оставило равнодушным. По сложившейся традиции «Широкая Масленица» открылась приветствиями организаторов и партнеров областного праздника. На сцене Летнего театра выступили первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус и член Общественной палаты Челябинской области, председатель региональной башкирской национально-культурной автономии Наиль Шайдулин.Затем зрители увидели театрализованное представление «Ненаучное приключение, или Как скоморохи за чудом ходили». На праздничной сцене развернулась концертная программа, в которой приняли участие 10 коллективов самодеятельного творчества из пяти муниципальных образований Челябинской области: заслуженный коллектив Южного Урала Ансамбль народного танца «Станица» Красноармейского района, солист Дмитрий Фадеев и народный коллектив вокальный ансамбль «Коктейль» Коркинского района, шоу-группы «Два кота» и «Посткриптум» вокальной студии «Дежавю» и Образцовый коллектив Театр костюма «Шарм» Дома детской культуры «Ровесник» города Челябинска, народный коллектив ансамбль «Кулахтиночка» Уйского района, театр танца «Татьяна» Локомотивного городского округа и др.
Источник: Дом дружбы народов Челябинской области