«Ростелеком» и Министерство образования и науки Челябинской области провели родительское собрание по кибербезопасности

За достаточно короткий период времени с октября 2020 года по январь 2021 года в Озерске произошло три убийства. Особо тяжкие преступления были совершены на семейно-бытовой почве на фоне алкогольного опьянения Подробнее
В 2021 году событие пройдет в городе Салехарде в формате кейс-форума, состоящего из 7 образовательных, но в тоже время практических треков, каждый из которых в результате будет иметь готовые продукты, такие как экоакция по очистке берега в поселке Салемал, короткометражный фильм, маршрут для путешествия и другие. Форум пройдет очно в течение недели с 3 по 9 июля, но с подготовкой участников в онлайн-формате с 1 июня по 2 июля. Участниками станут 350 молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет. Ежегодно форум меняет место проведения: впервые регионом-организатором стал Ямал. Отличать событие будет не только знакомством с богатыми природным и культурным достояниям (этнографическая поездка в стойбище, восхождение к леднику Романтиков), но и организация форума внутри городского пространства, общефорумные мероприятия будут доступны для посещения местными жителями.Форум является одним из событий всероссийской форумной кампании, особенность которого заключается в формировании образовательной программы, основанной на принципе соавторства и распределению за каждым их субъектов федерального округа функций и ответственности за реализацию программы тематических площадок:«Урал экологичный» – Ямало-Ненецкий автономный округ;«Урал туристический» – Ямало-Ненецкий автономный округ;«Урал урбанистический»– ХМАО;«Урал цифровой» – Свердловская область;«Урал творческий» – Тюменская область;«Урал образовательный» – Челябинская область;«Урал исследовательский» – Курганская область.Общее количество участников: 350 человек в возрасте от 18 до 35 лет. В их числе: по 50 представителей от каждого из субъектов Уральского федерального округа, 20 – представителей других субъектов РФ, 20 – соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья.Заявочная кампания и отбор участников пройдет с 1 апреля по 31 мая 2021 года; подготовительный заочный этап – с 1 июня по 2 июля 2021 года; очный этап – с 3 по 9 июля 2021 года. Подготовительный заочный этап форума будет организован в онлайн-формате и предполагает образовательную и предварительную работу в дистанционном формате. Данный этап направлен на подготовку и проработку кейсов, реализуемых на протяжении очного этапа форума в зависимости от выбранных участниками треков. Очный этап предполагает деятельность на территории проведения, включая решение кейс-задач в рамках выбранного трека, а также участие в образовательной, туристической, спортивной, культурной, творческой и иных программах, реализуемых организаторами.Форум молодежи «УТРО» – это крупнейшая образовательная молодежная площадка, на которой участники, получают дополнительные знания и компетенции, презентуют социальные проекты и борются за гранты.Организатором форума является департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа. Соорганизаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодежи, Департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Департамент образования и молодежной политики Ханты Мансийского автономного округа – Югры, Главное управление молодежной политики Челябинской области, Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области; Департамент образования и науки Курганской области.Официальный сайт форума: www.forumutro.ru. Группа в социальной сети «ВКонтакте»: www.vk.com/forum.utro, аккаунт в Инстаграм: instagram.com/ytro_2020. Подробнее
Представители ведущего цифрового провайдера страны компании «Ростелеком», Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения Челябинской области и регионального Совета родителей провели масштабное онлайн-мероприятие для родителей Южного Урала. Встреча состоялась на площадке Регионального центра оценки качества и информатизации образования. В мероприятии приняло участие более восьми тысяч южноуральцев. Участники рассмотрели все за и против вопроса пребывания детей в интернете. Объяснили, как выявить уловки кибермошенников, распознать фишинговую ссылку, противостоять психологическому давлению злоумышленников, рассказали об основных правилах кибергигиены.Елена Головаш, менеджер проектов по информационной безопасности Макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»:«Технологии, которые используют мошенники, становятся все сложнее. По данным центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC за последние три года наблюдается увеличение количества вредоносных электронных рассылок на 30 % в год. Жертвами хакеров становятся как организации, так и рядовые интернет-пользователи. Опасные рассылки очень похожи на привычные письма. Это могут быть сообщения о распродажах и скидках, промоакциях, конкурсах. В среднем каждый седьмой пользователь поддается на уловки кибермошенников. Поэтому очень важно соблюдать правила цифровой гигиены в интернете».Спикеры рассказали родителям о последствиях многочасового сидения за экраном монитора, вооружили знаниями о профилактике детских заболеваний, связанных с неправильным образом жизни, психологических предпосылках «зависания» в Сети, а также о том, какое место отводится информационной безопасности в школах.«Родители сегодня очень переживают по поводу внедрения цифровой образовательной среды в школах Челябинской области. И здесь можно сказать только одно: в ХХI веке нам сложно себя представить без тех возможностей, которые дарят нам интернет и цифровые ресурсы в различных сферах жизни. Естественно, что и образование сегодня невозможно без цифровых ресурсов. Это наглядно доказала ситуация с пандемией», − подчеркнула первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.Председатель Совета родителей Челябинской области, психолог Елена Сыркина: «Родители часто обращаются с жалобами, что ребенок “залипает” в гаджетах и очень много времени проводит в интернете. Хочу отметить, что здесь в большей степени речь идет скорее про страхи и опасения родителей, а не про детей. Речь об уровне доверия в той или иной семье. Ребенок зачастую бежит в интернет от чего-то или от кого-то. Ограничивать или запрещать детям гаджеты имеет смысл только в рамках разумного, без жесткой конфронтации. А самый лучший способ понять ребенка – это доверие и открытый диалог с ним».Спикеры также обсудили, как эффективно и с пользой наладить учебный процесс в условиях современной реальности с помощью бесплатных цифровых онлайн-сервисов.Елена Маршалюк, заместитель директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»:«Родителям зачастую некогда позаниматься уроками со своим ребёнком, а нанимать репетитора с почасовой оплатой довольно накладно. На помощь приходит удобный цифровой онлайн сервис “Ростелеком. Лицей''. Ресурс подходит школьникам 1–11 классов и удобен для самостоятельной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Самое приятное, что каждый, кто еще ни разу не пользовался сервисом, может сделать это бесплатно при регистрации на сайте lc.rt.ru. Вам будет доступен любой видеоурок из каждого раздела. А в цифровом видеосервисе Wink в по ссылке “Бесплатно” есть большое количество детских мультиков и видеоблогов, фильмов и сериалов, доступных абсолютно всем зрителям. Для того, чтобы ограничить школьника от нежелательного контента с маркировкой 18+, предусмотрена функция “Родительский контроль”».Полную видеотрансляцию встречи можно смотреть здесь.* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.Выручка группы компаний за 2020 г. составила 546,9 млрд руб., OIBDA достигла 194,1 млрд руб. (35,5% от выручки), чистая прибыль — 25,3 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)»