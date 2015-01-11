2021-03-15YEKT18:00:00 | Губерния «Ростелеком» и Министерство образования и науки Челябинской области провели родительское собрание по кибербезопасности Елена Головаш, менеджер проектов по информационной безопасности Макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»:«Технологии, которые используют мошенники, становятся все сложнее. По данным центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC за последние три года наблюдается увеличение количества вредоносных электронных рассылок на 30 % в год. Жертвами хакеров становятся как организации, так и рядовые интернет-пользователи. Опасные рассылки очень похожи на привычные письма. Это могут быть сообщения о распродажах и скидках, промоакциях, конкурсах. В среднем каждый седьмой пользователь поддается на уловки кибермошенников. Поэтому очень важно соблюдать правила цифровой гигиены в интернете».Спикеры рассказали родителям о последствиях многочасового сидения за экраном монитора, вооружили знаниями о профилактике детских заболеваний, связанных с неправильным образом жизни, психологических предпосылках «зависания» в Сети, а также о том, какое место отводится информационной безопасности в школах.«Родители сегодня очень переживают по поводу внедрения цифровой образовательной среды в школах Челябинской области. И здесь можно сказать только одно: в ХХI веке нам сложно себя представить без тех возможностей, которые дарят нам интернет и цифровые ресурсы в различных сферах жизни. Естественно, что и образование сегодня невозможно без цифровых ресурсов. Это наглядно доказала ситуация с пандемией», − подчеркнула первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.Председатель Совета родителей Челябинской области, психолог Елена Сыркина: «Родители часто обращаются с жалобами, что ребенок “залипает” в гаджетах и очень много времени проводит в интернете. Хочу отметить, что здесь в большей степени речь идет скорее про страхи и опасения родителей, а не про детей. Речь об уровне доверия в той или иной семье. Ребенок зачастую бежит в интернет от чего-то или от кого-то. Ограничивать или запрещать детям гаджеты имеет смысл только в рамках разумного, без жесткой конфронтации. А самый лучший способ понять ребенка – это доверие и открытый диалог с ним».Спикеры также обсудили, как эффективно и с пользой наладить учебный процесс в условиях современной реальности с помощью бесплатных цифровых онлайн-сервисов.Елена Маршалюк, заместитель директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»:«Родителям зачастую некогда позаниматься уроками со своим ребёнком, а нанимать репетитора с почасовой оплатой довольно накладно. На помощь приходит удобный цифровой онлайн сервис “Ростелеком. Лицей''. Ресурс подходит школьникам 1–11 классов и удобен для самостоятельной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Самое приятное, что каждый, кто еще ни разу не пользовался сервисом, может сделать это бесплатно при регистрации на сайте ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.Выручка группы компаний за 2020 г. составила 546,9 млрд руб., OIBDA достигла 194,1 млрд руб. (35,5% от выручки), чистая прибыль — 25,3 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)» Представители ведущего цифрового провайдера страны компании «Ростелеком», Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения Челябинской области и регионального Совета родителей провели масштабное онлайн-мероприятие для родителей Южного Урала. Встреча состоялась на площадке Регионального центра оценки качества и информатизации образования. В мероприятии приняло участие более восьми тысяч южноуральцев. Участники рассмотрели все за и против вопроса пребывания детей в интернете. Объяснили, как выявить уловки кибермошенников, распознать фишинговую ссылку, противостоять психологическому давлению злоумышленников, рассказали об основных правилах кибергигиены., менеджер проектов по информационной безопасности Макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком»:«Технологии, которые используют мошенники, становятся все сложнее. По данным центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC за последние три года наблюдается увеличение количества вредоносных электронных рассылок на 30 % в год. Жертвами хакеров становятся как организации, так и рядовые интернет-пользователи. Опасные рассылки очень похожи на привычные письма. Это могут быть сообщения о распродажах и скидках, промоакциях, конкурсах. В среднем каждый седьмой пользователь поддается на уловки кибермошенников. Поэтому очень важно соблюдать правила цифровой гигиены в интернете».Спикеры рассказали родителям о последствиях многочасового сидения за экраном монитора, вооружили знаниями о профилактике детских заболеваний, связанных с неправильным образом жизни, психологических предпосылках «зависания» в Сети, а также о том, какое место отводится информационной безопасности в школах.«Родители сегодня очень переживают по поводу внедрения цифровой образовательной среды в школах Челябинской области. И здесь можно сказать только одно: в ХХI веке нам сложно себя представить без тех возможностей, которые дарят нам интернет и цифровые ресурсы в различных сферах жизни. Естественно, что и образование сегодня невозможно без цифровых ресурсов. Это наглядно доказала ситуация с пандемией», − подчеркнула первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области.Председатель Совета родителей Челябинской области, психолог: «Родители часто обращаются с жалобами, что ребенок “залипает” в гаджетах и очень много времени проводит в интернете. Хочу отметить, что здесь в большей степени речь идет скорее про страхи и опасения родителей, а не про детей. Речь об уровне доверия в той или иной семье. Ребенок зачастую бежит в интернет от чего-то или от кого-то. Ограничивать или запрещать детям гаджеты имеет смысл только в рамках разумного, без жесткой конфронтации. А самый лучший способ понять ребенка – это доверие и открытый диалог с ним».Спикеры также обсудили, как эффективно и с пользой наладить учебный процесс в условиях современной реальности с помощью бесплатных цифровых онлайн-сервисов., заместитель директора Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»:«Родителям зачастую некогда позаниматься уроками со своим ребёнком, а нанимать репетитора с почасовой оплатой довольно накладно. На помощь приходит удобный цифровой онлайн сервис “Ростелеком. Лицей''. Ресурс подходит школьникам 1–11 классов и удобен для самостоятельной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Самое приятное, что каждый, кто еще ни разу не пользовался сервисом, может сделать это бесплатно при регистрации на сайте lc.rt.ru . Вам будет доступен любой видеоурок из каждого раздела. А в цифровом видеосервисе Wink в по ссылке “Бесплатно” есть большое количество детских мультиков и видеоблогов, фильмов и сериалов, доступных абсолютно всем зрителям. Для того, чтобы ограничить школьника от нежелательного контента с маркировкой 18+, предусмотрена функция “Родительский контроль”».Полную видеотрансляцию встречи можно смотреть здесь .* * *— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.Выручка группы компаний за 2020 г. составила 546,9 млрд руб., OIBDA достигла 194,1 млрд руб. (35,5% от выручки), чистая прибыль — 25,3 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)» AzAzA 2021-03-15YEKT18:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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