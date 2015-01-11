В Челябинске прошла благотворительная акция «Корзина доброты»

В сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» прошел благотворительный марафон «Корзина доброты». Организаторами выступило челябинское отделение благотворительного фонда «Русь» при поддержке Челябинской епархии. Волонтеры Челябинской епархии и представители городских общественных организаций собирали продукты для нуждающихся. Встречая покупателей у входа, они рассказывали о том, что благотворительная акция проходит в ряде городов России и что в специальную корзину можно пожертвовать продукты длительного срока хранения, в первую очередь крупы и консервы.О предварительных итогах акции рассказал руководитель социального отдела Челябинской епархии протоиерей Владимир Воскресенский:«Не скрою, мы волновались, как пройдет акция. В конце концов, для нас это первый подобный опыт. Но, в конечном счете, все прошло благополучно. Посетители магазинов относились к акции в основном доброжелательно, многие оставляли что-нибудь в наших корзинах. В результате в Тракторозаводском районе Челябинска собрано 48 корзин продуктов, в Калининском – 56 корзин, в Ленинском – 61 корзина, в Металлургическом – 64 корзины, в Советском – 54 корзины, в Центральном – 26 корзин, в Курчатовском — 82 корзины. В каждой корзине 8-10 кг продуктов. Всего в ходе акции собрано более 390 корзин, то есть не менее трех с половиной тонн продуктов. Это хороший результат».Очень позитивно результаты акции оценивает директор регионального отделения фонда «Русь» Татьяна Дорохова:«Прихожане челябинских храмов оказались очень надежными, дисциплинированными волонтерами. Они так хорошо откликнулись на призыв владыки Григория и сумели прекрасно мобилизоваться. Я благодарна Челябинской епархии, которая так активно подключилась к организации и проведению акции «Корзина доброты». Можно сказать, что епархия сработала безупречно. Это партнер, с которым можно работать. С таким партнером не страшно планировать новые благотворительные акции».О том, как проходила акция в Тракторозаводском районе Челябинска, рассказала Ольга Уманцева, ставшая одним из координаторов марафона «Корзина доброты»:«В Тракторозаводском районе из 40 волонтеров, вышедших в магазины, 35 были представителями Челябинской епархии, прихожанами храмов святителя Василия Великого и Михаила Архангела. Собрали в целом 48 корзин продуктов. Секрет успеха в том, что настоятели храмов накануне делали для прихожан объявления о грядущей акции. Поэтому многие верующие специально пришли в магазины в промежутке между 14 и 18 часами, чтобы принять участие в акции и пожертвовать какие-то продукты питания для нуждающихся».Благодаря акции, нуждающиеся в самом скором времени получат свыше тысячи продуктовых наборов. Бесплатные продукты достанутся многодетным семьям и одиноким пенсионерам.