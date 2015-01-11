2021-03-16YEKT08:00:00 | Губерния Промышленная зона «Новогорный» ищет инвесторов Источник: газеты «Аргументы и факты»









Инвесторы, которые планируют расширять действующее или создавать новое производство, могут стать резидентами промышленной зоны «Новогорный» (Озерск) и получить экономические преференции в качестве участников ТОСЭР. В реализации проектов предпринимателям поможет правительство Челябинской области, министерство экономического развития региона и центр «Мой бизнес».Инвестплощадка обладает рядом преимуществ. На сегодняшний день свободно 43 гектара земельного участка, разделенного дорогой. Подключение к инфраструктуре будет выполняться по запросам будущих инвесторов – с этой целью формируется заявка в Фонд развития моногородов. Кроме того, несмотря на расположение неподалеку от закрытого города, для «Новогорного» не действует пропускной режим передвижения.При этом инвесторы могут стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития и претендовать на налоговые льготы и иные преференции*.«Промплощадка "Новогорный" является частью ТОСЭР "Озерск", но имеет неоспоримые преимущества в связи с расположением вне охраняемого периметра ЗАТО, наличием свободных площадей и возможностью строительства промышленных объектов в соответствии с потребностями производства. Выбор – становиться участником ТОСЭР или нет – мы оставляем за инвестором», – комментирует министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.«Стоит отметить, что в любом случае мы окажем содействие в реализации проекта: в подключении к инфраструктуре промышленной зоны, привлечении дополнительного финансирования, подготовке необходимых документов и во многих других вопросах. Челябинская область заинтересована в реализации любого инвестиционного проекта и поэтому готова к сотрудничеству», – подчеркивает первый заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева.Получить дополнительную информацию о возможностях промышленной зоны, сотрудничестве правительства Челябинской области с потенциальными и действующими инвесторами, комплексной государственной поддержке и по другим вопросам можно по единому номеру центра «Мой бизнес» 8-800-350-24-74, а также на очной консультации по следующим адресам:



г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж);







г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж);







г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж);







г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж).



Подробная информация о работе региона с инвесторами доступна на * Льготы, доступные резидентам ТОСЭР «Озерск»:- освобождение от уплаты налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет (в течение 5 налоговых периодов);- освобождение от уплаты регионального налога на имущество организаций (в течение 5 налоговых периодов);- льготы по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет (0% в течение 5 налоговых периодов, 10% в течение последующих 5 налоговых периодов);- льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого): 0 % – до начала применения резидентом льготной налоговой ставки по налогу на прибыль и в течение первых 2-х лет; 0,2% – третий и четвертый год; 0,4% – пятый и шестой год; 0,6% – седьмой и восьмой год, 0,8 – девятый и десятый год, 1 – последующие годы;- льготы по земельному налогу (устанавливаются решением Собрания депутатов муниципального образования);- режим свободной таможенной зоны. Источник: газеты «Аргументы и факты»Инвесторы, которые планируют расширять действующее или создавать новое производство, могут стать резидентами промышленной зоны «Новогорный» (Озерск) и получить экономические преференции в качестве участников ТОСЭР. В реализации проектов предпринимателям поможет правительство Челябинской области, министерство экономического развития региона и центр «Мой бизнес».Инвестплощадка обладает рядом преимуществ. На сегодняшний день свободно 43 гектара земельного участка, разделенного дорогой. Подключение к инфраструктуре будет выполняться по запросам будущих инвесторов – с этой целью формируется заявка в Фонд развития моногородов. Кроме того, несмотря на расположение неподалеку от закрытого города, для «Новогорного» не действует пропускной режим передвижения.При этом инвесторы могут стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития и претендовать на налоговые льготы и иные преференции*.«Промплощадка "Новогорный" является частью ТОСЭР "Озерск", но имеет неоспоримые преимущества в связи с расположением вне охраняемого периметра ЗАТО, наличием свободных площадей и возможностью строительства промышленных объектов в соответствии с потребностями производства. Выбор – становиться участником ТОСЭР или нет – мы оставляем за инвестором», – комментирует министр экономического развития Челябинской области.«Стоит отметить, что в любом случае мы окажем содействие в реализации проекта: в подключении к инфраструктуре промышленной зоны, привлечении дополнительного финансирования, подготовке необходимых документов и во многих других вопросах. Челябинская область заинтересована в реализации любого инвестиционного проекта и поэтому готова к сотрудничеству», – подчеркивает первый заместитель министра экономического развития региона.Получить дополнительную информацию о возможностях промышленной зоны, сотрудничестве правительства Челябинской области с потенциальными и действующими инвесторами, комплексной государственной поддержке и по другим вопросам можно по единому номеру центра «Мой бизнес» 8-800-350-24-74, а также на очной консультации по следующим адресам:г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж);г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж);г. Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж);г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж).Подробная информация о работе региона с инвесторами доступна на инвестиционном портале Челябинской области - освобождение от уплаты налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет (в течение 5 налоговых периодов);- освобождение от уплаты регионального налога на имущество организаций (в течение 5 налоговых периодов);- льготы по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет (0% в течение 5 налоговых периодов, 10% в течение последующих 5 налоговых периодов);- льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого): 0 % – до начала применения резидентом льготной налоговой ставки по налогу на прибыль и в течение первых 2-х лет; 0,2% – третий и четвертый год; 0,4% – пятый и шестой год; 0,6% – седьмой и восьмой год, 0,8 – девятый и десятый год, 1 – последующие годы;- льготы по земельному налогу (устанавливаются решением Собрания депутатов муниципального образования);- режим свободной таможенной зоны. AzAzA 2021-03-16YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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