К резидентам ТОСЭР в моногородах смягчили требования

Резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), расположенных в моногородах, продлили срок выполнения требований по объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.По прежним правилам достигнуть минимальных требований (создание 10 новых рабочих мест и вложение 2,5 млн рублей инвестиций) нужно было через год после регистрации в ТОСЭР. Теперь же эти показатели разрешается достичь за два года, сообщает минэкономразвития региона.Решение относится к компаниям, которые получили или получат статус резидента с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года. Значительный период их работы пришелся на ограничения, связанные с COVID-19, что негативно сказалось на результатах хозяйственной деятельности.В Челябинской области принятое постановление коснется 19 действующих резидентов ТОСЭР в моногородах и тех, что еще получат этот статус до конца года. Это поможет предпринимателям быстрее преодолеть экономические последствия пандемии, восстановить производственные мощности и перезапустить инвестиционные проекты.Напомним, сейчас с резидентами южноуральских ТОСЭР заключено 35 соглашений, в рамках которых создано более 700 новых рабочих мест и инвестировано 723 млн рублей в сферы легкой промышленности, деревообработки, металлообработки, камнеобработки, производства машин и оборудования, а также туризма. Их проекты способствуют развитию нового малого и среднего бизнеса, расширению специализаций для территорий и диверсификации экономики моногородов.ТОСЭР – один из инструментов развития территорий. Механизм ТОСЭР в моногородах предусматривает целый ряд налоговых преференций, а также сниженные ставки страховых взносов для резидентов. Это в свою очередь делает моногорода более привлекательными для инвесторов, помогает улучшать социально-экономическую ситуацию на местах.