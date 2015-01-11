Главный эпидемиолог Челябинской области назвал условия для отмены масочного режима

В Челябинской области все еще действует масочный режим, хотя многие коронавирусные ограничения уже сняты. Эпидемиологи утверждают, что именно маски сдерживают распространение новой инфекции.

«Опасность еще не миновала. Сейчас в Челябинской области мы наблюдаем медленный спад заболеваемости, но остаются источники инфекции и огромное количество людей, которые к ним восприимчивы»,

— рассказал корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

По словам медика, масочный режим можно отменять, когда около 70% населения будут иметь иммунитет к новой инфекции, то есть переболеют или поставят прививку. Коэффициент распространения новой инфекции при этом должен опуститься ниже 0,8. Кроме того, должно снизиться количество летальных случаев.

«По декабрьским данным Роспотребнадзора, коронавирусом переболели около 36% южноуральцев. Обе прививки от коронавируса поставили менее двух процентов жителей региона. Первую дозу получили около четырех процентов. Этого мало, чтобы отменять масочный режим»,

— подчеркнул Александр Выгоняйлов.

На данный момент в регионе коэффициент распространения заболевания держится на уровне 0,8—0,9. Если все южноуральцы снимут маски, этот показатель достигнет 6.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/opasnost-eshche-ne-minovala-glavnyy-epidemiolog-minzdrava-chelyabinskoy-oblasti-ob-otmene-masochnogo/