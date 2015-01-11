» На «Маяке» подведены итоги конкурса благотворительных социально значимых проектов

На заседании Совета по благотворительности ПО «Маяк» подведены итоги открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озерского городского округа благотворительных социально значимых проектов.

В этом году на конкурс было представлено 25 проектов. По итогам рассмотрения заявок победителями признаны следующие проекты.

В номинации «Образование»:

– Образовательный проект для детей-инвалидов и их родителей «ITвозможность» (ДТДиМ).

– Инженерно-технологический отряд «Мобильная робототехника и мехатроника» для обучающихся 7-8 классов школы №38 (школа №38).

– Волонтерское объединение «Дети мира» (МБУ «Центр культуры и досуга молодежи»).

В номинации «Культура и творчество»:

– Инвестиции в завтра начинаются сегодня (ДТДиМ).

– Я рисую детство (ДТДиМ).

– Академия юного атомщика (МКУК «ЦБС»).

В номинации «Развитие физической культуры и спорта»:

– Будущее начинается сегодня (школа №36).

– Проект по развитию форм оздоровления детей и подростков в период летней оздоровительной кампании «ОрленокFIT» (ДТДиМ).

В номинации «Городская среда»:

– Мой бархатный город (лицей №23).

– Дворик детства (ЧРОО «Молодежный центр»).

В номинации «Забота о ближнем»:

– Строительство вольеров-выгульников для безнадзорных животных на территории приюта «Дина» (Фонд помощи бездомным животным «Дина»).

– Второе дыхание 60+ (АНО Центр общественных инициатив «Созидание»).

В номинации «Патриотическое воспитание»:

– Летний марафон «Массовый зритель» (МБУ «Центр культуры и досуга молодежи»).

– II Фестиваль-конкурс военных оркестров «Золото Уральских фанфар – 2021» (МБУ «ПКиО»).

По вопросам заключения договора обращаться по телефону: (35130) 3-36-11 и по электронной почте: AVPetrova@po-mayak.ru Контактное лицо: Анна Вадимовна Петрова

Для справки:

Конкурс проводится предприятием с целью поддержки инициатив в решении актуальных социальных проблем на территории присутствия ПО «Маяк», популяризации достоверных знаний о ядерных технологиях, атомной энергетике и промышленности.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46250/