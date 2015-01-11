Фестиваль «Соцветие дружное Урала» набирает обороты

Центр поддержки экспорта Челябинской области открыл прием заявок на участие в международных бизнес-миссиях. Первыми ориентировочно на июнь запланированы визиты в Турцию и Казахстан. Эти страны в январе 2021 года вошли в число лидирующих направлений по объему экспорта в денежном эквиваленте наряду с Кувейтом, Узбекистаном и Египтом, сообщает пресс-служба центра.

Челябинская область является активным участником международного сотрудничества, экономическими партнерами предприятий Южного Урала выступают более 120 стран мира. Для поддержки и развития этих связей правительство региона заключило 20 соглашений с субъектами иностранных федеративных государств и административно-территориальными образованиями зарубежных стран. В числе важнейших приоритетов – сохранение и развитие сотрудничества с Республикой Казахстан – ключевым внешнеэкономическим партнером региона, а также со странами СНГ, провинциями Китая, странами Европы, Ближнего Востока, Индией и Африкой.«Бизнес-миссии – это эффективный инструмент для заключения экспортных контрактов, – отмечает директор регионального Центра поддержки экспорта Наталья Кондакова. – Мы помогаем компаниям найти бизнес-партнеров за рубежом, провести деловые встречи, подготовить презентации и коммерческие предложения, организуем лингвистическое и транспортное сопровождение на территории иностранных государств. Предприятие оплачивает только командировочные расходы своих сотрудников».Субъекты малого и среднего бизнеса, заинтересованные в экспорте товаров и услуг в Турцию и Казахстан и желающие отправиться в бизнес-миссии, могут заполнить анкету на сайте exportchel.ru до 15 апреля.Также в настоящее время Центр поддержки экспорта АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» формирует географию бизнес-миссий на 2021 год. План составляется с учетом потребностей бизнеса и реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Подробнее