» В Челябинской области 22 марта закончится режим самоизоляции

В Челябинской области 22 марта заканчивается режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

В последний раз ограничения продлевали две недели назад, тогда первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что режим может быть снят. «Мы неоднократно говорили, что в этот период была возможность вакцинироваться. Многие уже переболели. У нас в регионе всего 57 тыс. работающих пенсионеров, из них в режиме самоизоляции в последние несколько месяцев находились 4 тыс. человек», – сказала Ирина Гехт.

На момент публикации информации о продлении режима самоизоляции для пожилых граждан не поступало.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-22-marta-zakonchitsya-rezhim-samoizolyatsii_135372.html