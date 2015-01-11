2021-03-22YEKT07:00:00 | Губерния Челябинский школьник на Всероссийском дне профориентации выиграл поездку в Москву Источник: проект «Лифт в будущее»









Стали известны победители викторины Всероссийского дня профориентации для школьников «Лифт в будущее». Школьники боролись за главный приз – поездку в Москву и встречу с лидерами в разных профессиональных областях. Победителями стали челябинец Максим Орешин, Елизавета Полошевец из Находки и представительница Томска Мария Филимонова, сообщают организаторы. В самом масштабном за последние годы проекте профориентации для школьников, организованном в рамках флагманского проекта БФ «Система» – «Лифт в будущее», зарегистрировались более 24 тысяч учеников из более чем 100 школ страны. Из них – больше тысячи из Омска и Краснодара, на втором месте по количеству зарегистрировавшихся Санкт-Петербург. Кроме того, к проекту присоединилось более пяти тысяч учителей со всей страны.Лучшие 620 школьников поборолись за главный приз – поездку в Москву – на Всероссийском дне профориентации. Онлайн-трансляция мероприятия прошла 18 марта в социальной сети «Вконтакте», сразу вышла в топ среди всех трансляций платформы и за сутки набрала более 1 млн просмотров. Присоединиться могли все желающие.Ведущими Всероссийского дня профориентации для школьников стали звездные кумиры молодежи – Саша Спилберг и Милан Родд. Зрители и непосредственные участники получили много полезной информации о выборе профессионального пути, приняли участие в специальных конкурсах и розыгрыше призов от партнеров мероприятия (сертификаты, индивидуальные консультации со специалистами и эксклюзивные материалы, которые пригодятся в достижении карьерных целей).Звездные эксперты и спикеры проекта рассказали о своем опыте выбора профессии, отметили важность изучения сегодня иностранных языков, цифровых и IT-специальностей. В прямом эфире с школьниками общались президент благотворительного фонда «Система» Оксана Косаченко, президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, российский космонавт-испытатель Сергей Рязанский, дизайнер и футуролог Владимир Пирожков, педагог и телеведущий реалити-шоу «Полиглот» на телеканале «Культура» Дмитрий Петров, семикратный победитель «Ралли Дакар», руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин и другие.Российские школьники признались, кто является их кумирами и на кого они хотели бы равняться. К примеру, среди них оказались изобретатель Никола Тесла, физик и электротехник Александр Попов. А ученица из Воркуты Руслана Федина поделилась, что хочет работать в МЧС и ее кумир – Сергей Шойгу: «Эта профессия нужна обществу, потому что они спасают людей. Это самое необходимое и важное».Затем в эфире состоялась викторина, и финалисты проекта боролись за главный приз – поездку в Москву и встречу с лидерами в разных профессиональных областях. Победителями стали: Максим Орешин, (г. Челябинск, МАОУ «Образовательный центр №2»); Елизавета Полошевец, (г. Находка, Приморский край, МБОУ СОШ №12); Мария Филимонова, (г. Томск, Томский гуманитарный лицей).Школьники из Томска, Челябинска и Приморского края в ближайшее время приедут в столицу, чтобы принять участие в полезных и незабываемых профориентационных мероприятиях, а также посетят крупнейшие предприятия страны, встретятся с топ-менеджерами и лучшими специалистами из разных профессиональных областей.Финалисты боролись за победу в несколько этапов: сначала прошли обучение на специальной платформе «Лифт в будущее», предварительный отбор и тестирование, а затем проявили себя в викторине на Всероссийском дне профориентации. «Мы хотим, чтобы молодежи стало жить лучше и интересней, для этого у них в руках должен быть собственный инструмент. Говорят, можно дать человеку рыбу, а можно дать ему удочку. Мы не даем ни рыбу, ни удочку, мы просто показываем, где река, что там рядом можно найти, арендовать, заработать на удочку, затем выловить рыбу и как итог – приготовить еду. Платформа «Лифт в будущее» предлагает молодым людям определиться с выбором профессии», — подчеркнула особенность проекта президент БФ «Система» Оксана Косаченко.Для тех, кто не успел присоединиться к Всероссийскому дню профориентации онлайн, запись трансляции доступна для просмотра на странице социальной сети «Вконтакте»: Источник: проект «Лифт в будущее»Стали известны победители викторины Всероссийского дня профориентации для школьников «Лифт в будущее». Школьники боролись за главный приз – поездку в Москву и встречу с лидерами в разных профессиональных областях. Победителями стали челябинец Максим Орешин, Елизавета Полошевец из Находки и представительница Томска Мария Филимонова, сообщают организаторы. В самом масштабном за последние годы проекте профориентации для школьников, организованном в рамках флагманского проекта БФ «Система» – «Лифт в будущее», зарегистрировались более 24 тысяч учеников из более чем 100 школ страны. Из них – больше тысячи из Омска и Краснодара, на втором месте по количеству зарегистрировавшихся Санкт-Петербург. Кроме того, к проекту присоединилось более пяти тысяч учителей со всей страны.Лучшие 620 школьников поборолись за главный приз – поездку в Москву – на Всероссийском дне профориентации. Онлайн-трансляция мероприятия прошла 18 марта в социальной сети «Вконтакте», сразу вышла в топ среди всех трансляций платформы и за сутки набрала более 1 млн просмотров. Присоединиться могли все желающие.Ведущими Всероссийского дня профориентации для школьников стали звездные кумиры молодежи –. Зрители и непосредственные участники получили много полезной информации о выборе профессионального пути, приняли участие в специальных конкурсах и розыгрыше призов от партнеров мероприятия (сертификаты, индивидуальные консультации со специалистами и эксклюзивные материалы, которые пригодятся в достижении карьерных целей).Звездные эксперты и спикеры проекта рассказали о своем опыте выбора профессии, отметили важность изучения сегодня иностранных языков, цифровых и IT-специальностей. В прямом эфире с школьниками общались президент благотворительного фонда «Система», президент Московской школы управления «Сколково», российский космонавт-испытатель, дизайнер и футуролог, педагог и телеведущий реалити-шоу «Полиглот» на телеканале «Культура», семикратный победитель «Ралли Дакар», руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер»Российские школьники признались, кто является их кумирами и на кого они хотели бы равняться. К примеру, среди них оказались изобретатель Никола Тесла, физик и электротехник Александр Попов. А ученица из Воркуты Руслана Федина поделилась, что хочет работать в МЧС и ее кумир – Сергей Шойгу: «Эта профессия нужна обществу, потому что они спасают людей. Это самое необходимое и важное».Затем в эфире состоялась викторина, и финалисты проекта боролись за главный приз – поездку в Москву и встречу с лидерами в разных профессиональных областях. Победителями стали:, (г. Челябинск, МАОУ «Образовательный центр №2»);, (г. Находка, Приморский край, МБОУ СОШ №12);, (г. Томск, Томский гуманитарный лицей).Школьники из Томска, Челябинска и Приморского края в ближайшее время приедут в столицу, чтобы принять участие в полезных и незабываемых профориентационных мероприятиях, а также посетят крупнейшие предприятия страны, встретятся с топ-менеджерами и лучшими специалистами из разных профессиональных областей.Финалисты боролись за победу в несколько этапов: сначала прошли обучение на специальной платформе «Лифт в будущее», предварительный отбор и тестирование, а затем проявили себя в викторине на Всероссийском дне профориентации. «Мы хотим, чтобы молодежи стало жить лучше и интересней, для этого у них в руках должен быть собственный инструмент. Говорят, можно дать человеку рыбу, а можно дать ему удочку. Мы не даем ни рыбу, ни удочку, мы просто показываем, где река, что там рядом можно найти, арендовать, заработать на удочку, затем выловить рыбу и как итог – приготовить еду. Платформа «Лифт в будущее» предлагает молодым людям определиться с выбором профессии», — подчеркнула особенность проекта президент БФ «Система» Оксана Косаченко.Для тех, кто не успел присоединиться к Всероссийскому дню профориентации онлайн, запись трансляции доступна для просмотра на странице социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/video-191888342_456239034 .Справочно:«Лифт в будущее» – всероссийская программа профориентации и профессионального развития, способствующая повышению карьерных возможностей в компаниях АФК «Система».Онлайн-платформа «Лифт в будущее» дает школьникам и студентам по всей стране равный и бесплатный доступ к сервису профориентации, образовательным курсам и помогает найти первую работу. Программа отличается целенаправленной привязкой к практике и к работодателям: действующие специалисты компаний группы АФК «Система» ведут курсы на платформе, рассказывают о своих профессиях, рекрутеры Корпорации наблюдают за результатами участников, чтобы выявить лучших кандидатов, которым предлагаются стажировки и вакансии для молодых специалистов. AzAzA 2021-03-22YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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