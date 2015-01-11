«Весенняя карусель» закружила юных златоустовцев

На Всероссийский конкурс инклюзивного творчества «Необыкновенные люди», организованный инклюзивным молодежным клубом «Наше место» из Челябинска, уже заявились более 200 артистов и коллективов из 70 городов и сел России. Участников может стать еще больше: прием заявок продлится до 31 марта, сообщают организаторы. «Наш конкурс - это уникальная возможность рассказать о своем таланте всей стране, - делится художественный руководитель проекта Павел Корчагин. - Участники конкурса - люди с ограниченными возможностями здоровья, коллективы и сольные исполнители -могут подать заявку в любую из 6 шести номинаций: танец, жестовое пение, театр, вокал, инструментальное исполнительство, литературная номинация «История успеха». Мы уверены, инклюзивное творчество должен увидеть каждый, и всероссийский конкурс будет этому способствовать». Прием заявок продлится до 31 марта. С 1 апреля начнется второй этап конкурса, и участники, продемонстрировавшие яркий творческий потенциал, начнут работать над созданием профессионального конкурсного видео при поддержке организаторов и консультаций специалистов. В мае пройдет всероссийское онлайн-голосование, а также выбор победителей экспертным жюри. Гала-концерт конкурса состоится осенью в Челябинске в рамках Всероссийского форума «Необыкновенные люди».«Нашу идею найти и показать широкой публике талантливых «особых» артистов уже поддержали член Совета Федерации Маргарита Павлова, актер Иван Охлобыстин, телеведущая Ляйсан Утяшева, актер Станислав Ярушин и хореограф Александр Могилев, - рассказала руководитель клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова. - Для нас такая поддержка очень ценна. У участников есть возможность в развитии своего творческого потенциала перейти на новый уровень, когда их поддерживают и готовы делиться опытом такие профессионалы». Узнать подробности конкурса и условия участия можно на сайте необыкновенныелюди.РФСправочно: Инклюзивный клуб «Наше место», организованный в октябре 2013 года, - это инклюзивное сообщество творческой молодежи. Его организаторы уверены, что каждый человек должен иметь возможность реализации своего потенциала, вне зависимости от физического и социального статуса. За семь лет клуб провел десятки мероприятий и проектов, такие как «Равный равному», «Равный равному. Танцы», «Говорим без слов», «Необыкновенные сказки», «Платформа роста волонтеров «PRO|Действие», «Необыкновенные Елки» и др. Их участниками и зрителями стало более 30 000 человек. С 2020 года клуб приступил к реализации межрегиональных и всероссийских проектов, которые объединяют сотни молодых людей с инвалидностью и без со всей страны. Это проект «Твори в пространстве равных» и Фестиваль межрегионального инклюзивного театра «Мечтай!». На данный момент в клубе работает восемь творческих коллективов, в которых занимаются более 100 человек. Сайт организации https://nashemesto.org, группа «ВКонтакте» https://vk.com/nashemesto74. Подробнее
В Златоусте городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Весенняя карусель» собрал 190 участников в возрасте от 4 до 16 лет. Праздник талантов прошел в минувшие выходные в Доме детства и юношества и был посвящен мечтам о Космосе, сообщает пресс-служба мэрии.На сцене выступили воспитанники 15 детских дошкольных учреждений, трех средних образовательных учреждений и центра «Особый ребенок». Ребята показали 50 номеров в шести номинациях. Творческие коллективы школы-интерната № 31 и театральный коллектив детского сада № 73 представили свои выступления в видеоформате.Лауреатами фестиваля стали Евгения Павлова, ансамбль ложкарей «Гамма», вокальный дуэт «Калинка» из детского сада № 17; Макар Самойлов, Евгения Ушакова, команда черлидеров «Бриз» из детского сада № 92; Ульяна Инякова, детский сад № 144; вокальный ансамбль «Лучики», детский сад № 5; ансамбль «Карусель», детский сад № 73; танцевальная группа «Созвездие», детский сад № 59; коллектив спортивного танца «Милашки», детский сад № 95; творческий коллектив «Фиксики», детский сад № 209; акробатический дуэт Гусаровых, школа № 17; команда черлидеров «Солнечные детки», танцевальный коллектив «Солнечные детки», театральный коллектив «Сказочная страна» из центра «Особый ребенок».Самые достойные коллективы представят Златоуст на областном фестивале «Искорки надежды», который пройдет 14 апреля в Кусе.