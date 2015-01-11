XII Премия «Андрюша»: в Челябинске пройдет грандиозное шоу по итогам двух лет

Более трех тысяч детей приняли участие в конкурсе на Премию «Андрюша» в 2020 и 2021 годах. Победителей будут чествовать 22 апреля в Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки на Гала-концерте с участием тысячи одаренных детей Южного Урала и звездных гостей из Москвы. Победителями прошлогоднего конкурса стали, учитывая состав творческих коллективов, более 500 детей и 50 педагогов Челябинской области. Скоро копилка «Андрюши» пополнится новыми талантами. Сейчас московское жюри под председательством народного артиста России Андриса Лиепы
анализирует творческие материалы участников и решает судьбу победителей. В рамках торжественных мероприятий их ждут творческие встречи с членами жюри – выдающимися деятелями искусства и культуры российского и мирового уровня, награждения, выступления, выставка художественных работ. А в течение года для новых подопечных «Андрюши» и их педагогов будет реализована программа поддержки, включающая творческие обучающие поездки по России, встречи с известными артистами, мастер-классы, концерты и другие события, важные для развития одаренных в сфере искусства детей. Гостями Гала-концерта XII Премии «Андрюша-2021» памяти Андрея Жаботинского
станут пианист-виртуоз, народный артист России Юрий Розум
, обладатель уникального голоса, ученик Лучано Паваротти Игорь Монаширов
, заслуженная артистка Республики Ингушетия, победитель шоу «Победитель», суперфиналистка шоу «Голос.Дети1» Рагда Ханиева
и другие, а проведет концерт по доброй традиции актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист России Александр Олешко
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Источник: оргкомитет премии «Андрюша-2021»