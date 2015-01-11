Предпринимателей южной части Челябинской области приглашают в шоп-тур

Центр «Мой бизнес» проведет 27 марта шоп-тур для предпринимателей юга Челябинской области. Участники поездки смогут увидеть производство и ознакомиться с продукцией фермеров Нагайбакского, Верхнеуральского, Агаповского районов. Отправная точка путешествия – центр «Мой бизнес» в Магнитогорске.Шоп-тур отправляется на юг Челябинской области. В программе поездки – сельский праздник, бизнес-базар, знакомство с местной культурой и традициями и, конечно же, дегустация и покупка фермерской продукции.«В настоящий момент для предпринимателей Челябинской области функционирует сеть филиалов центров «Мой бизнес». С этого года мы усиливаем ее работу, организуем мероприятия на местах: недавно мы анонсировали консультацию бухгалтера в Кыштыме, в этот раз устраиваем шоп-тур в южные районы нашей области. Государственная поддержка должна быть доступной для всех предпринимателей региона, таким образом мы решаем эту задачу», – прокомментировала Ольга Третьякова
, контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области.Шоп-тур состоится 27 марта (08:45-17:30). Место сбора (выезда и прибытия) - центр «Мой бизнес» в г. Магнитогорске (ул. Ленина, 70).Количество мест ограничено, регистрация по ссылке
.Информация обо всех действующих инструментах поддержки предпринимателей Челябинской области доступна на сайте мойбизнес74.рф
. Также получить консультацию по интересующим вопросам можно по следующим адресам:г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж); г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж); г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж); г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж).Работа центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Источник: центр «Мой бизнес»