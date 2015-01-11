Жители Челябинской области смогут заказывать комплексные кадастровые работы

Заседание муниципальной конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора инициативных проектов состоится 26 марта 2021 года, в 14:30 в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г.Озерск, пр. Ленина, д. 30а Подробнее
Теперь жители Челябинской области, являющиеся владельцами дачных соток, гаражей в ГСК или проживающие в частном секторе, смогут сами заказывать проведение комплексных кадастровых работ. Возможность такой инициативы уже закреплена в правовом поле, сообщает региональное управление Росреестра.23 марта 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нем прописано, что теперь заказчиками комплексных кадастровых работ (ККР) вправе выступать исполнительные органы государственной власти субъекта РФ, а также заинтересованные в выполнении ККР граждане и юридические лица. Эти работы могут быть проведены в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества, территории, используемой гаражным кооперативом или товариществом собственников жилья, а также единого, неразрывного элемента планировочной структуры. Причем выполнение комплексных работ стало возможным в том числе и за счет внебюджетных средств. Прежде заказчиками ККР могли выступать исключительно уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района/ округа или администрации городов, которые в соответствии с ранее действующим порядком финансирования работ осуществляли их только за счет средств, направленных из федерального бюджета в бюджет субъекта РФ, а также муниципалитетов.Если в первом случае, когда заказчиком является орган местного самоуправления, комплексные работы всегда проходят на основании контракта в рамках целого кадастрового квартала (нескольких смежных кварталов) за счет бюджетных средств и в массовом порядке, то инициируемые председателем садового некоммерческого товарищества (СНТ) или гаражного строительного кооператива (ГСК), а также его членами, и собственниками объектов жилой застройки частного сектора комплексные кадастровые работы будут выполняться на основании договора подряда.«Таким образом, теперь заинтересованные лица смогут объединиться и не ждать решения местной администрации о выделении финансирования и проведении комплексных кадастровых работ, а самостоятельно заказать их на своей территории, - пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Марина Воронина. - Одним из главных преимуществ закона для садоводов, участников гаражных кооперативов или жителей частного сектора является значительное снижение затрат при выполнении ККР за счет объединения усилий по их проведению. В итоге границы участков и местоположение домов, например, во всем товариществе единовременно устанавливаются по одному документу – карта-плану территории. Это, безусловно, позволяет решить все земельные споры в том же СНТ, при этом существенно уменьшив цену кадастровых работ для конкретного садовода. Ведь если пересчитать стоимость ККР в расчете на один земельный участок, получится, что она в разы ниже той, которую владельцу земли придется заплатить при индивидуальном межевании участка».Кроме того, осуществление комплексных кадастровых работ, при которых одновременно уточняется большая группа смежных земельных участков и снижается риск появления реестровых ошибок в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), способствует наполнению реестра недвижимости актуальными сведениями об объектах.
Источник: Управление Росреестра по Челябинской области