2021-03-24YEKT09:00:00 | Губерния В Златоусте открылась еще одна библиотека нового поколения Источник: пресс-служба администрации Златоуста









Современный библиотечный комплекс «Платформа 1/11» станет эффективным пространством для развития и отдыха жителей района железнодорожного вокзала Златоустовского городского округа, сообщает пресс-служба городской администрации.Ранее первая и одиннадцатая библиотеки располагались по разным адресам, помещения требовали ремонта. В прошлом году они объединились под общим названием «Платформа 1/11» и получили новую «прописку» на улице Аносова, 237.Модернизация библиотеки стала возможной благодаря поддержке главы Златоустовского городского округа Максима Пекарского, финансирование поступило из бюджета муниципалитета.«Библиотека – это уникальное пространство для развития и отдыха. Очень важно, чтобы здесь было светло, уютно и, главное, интересно. Теперь здесь создана благоприятная среда для чтения, интеллектуальных игр, мастер-классов и интересных встреч», – отметил глава округа.Под «Платформу 1/11» предоставили просторное помещение, из местного бюджета выделили средства на ремонт и новую мебель. Для восьми залов обслуживания приобретена и сделана по индивидуальным проектам корпусная и мягкая мебель, соответствующая современным требованиям к организации библиотечного пространства и «Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки».Благодаря модернизации повысилась доступность помещений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Стал более удобным график работы: теперь библиотечный комплекс ждет встречи с читателями со вторника по воскресенье, с 11 до 20 часов.Объединяющей идеей новой концепции библиотек стала тема железной дороги, отраженная в названии комплекса, – «Платформа 1/11». Это и тесная связь с районом обслуживания и ассоциации, объединяющие дорогу, романтику странствий, интересные встречи в пути, задушевные разговоры, уютные станции. «Железнодорожные» находки можно увидеть и в интерьерах библиотечных залов, и в содержании работы.Гордость комплекса – желтый зал «Библиотайм». Это креативное молодежное пространство, островок свободного общения в интерьере минимализма, где главным атрибутом является книга. Арт-объект зала – кресло-кокон. Зал легко трансформировать под разные форматы взаимодействия. Это место встреч, самореализации, проявления инициативы, мероприятий разных форматов. Основное место, позволяющее интегрироваться в событийную жизнь района и города, – красный зал «Микс», который предполагает организацию мероприятий разного формата и является выставочным арт-пространством. Книжно-предметные инсталляции в стеклянных витринах знакомят пользователей с важными для России и Златоуста событиями года.Напомним, в 2020 году в рамках национального проекта «Культура» в Златоусте были открыты две библиотеки нового поколения – библиотека семейного чтения № 2 «Аист» и детская библиотека-игротека № 15. Источник: пресс-служба администрации ЗлатоустаСовременный библиотечный комплекс «Платформа 1/11» станет эффективным пространством для развития и отдыха жителей района железнодорожного вокзала Златоустовского городского округа, сообщает пресс-служба городской администрации.Ранее первая и одиннадцатая библиотеки располагались по разным адресам, помещения требовали ремонта. В прошлом году они объединились под общим названием «Платформа 1/11» и получили новую «прописку» на улице Аносова, 237.Модернизация библиотеки стала возможной благодаря поддержке главы Златоустовского городского округа, финансирование поступило из бюджета муниципалитета.«Библиотека – это уникальное пространство для развития и отдыха. Очень важно, чтобы здесь было светло, уютно и, главное, интересно. Теперь здесь создана благоприятная среда для чтения, интеллектуальных игр, мастер-классов и интересных встреч», – отметил глава округа.Под «Платформу 1/11» предоставили просторное помещение, из местного бюджета выделили средства на ремонт и новую мебель. Для восьми залов обслуживания приобретена и сделана по индивидуальным проектам корпусная и мягкая мебель, соответствующая современным требованиям к организации библиотечного пространства и «Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки».Благодаря модернизации повысилась доступность помещений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Стал более удобным график работы: теперь библиотечный комплекс ждет встречи с читателями со вторника по воскресенье, с 11 до 20 часов.Объединяющей идеей новой концепции библиотек стала тема железной дороги, отраженная в названии комплекса, – «Платформа 1/11». Это и тесная связь с районом обслуживания и ассоциации, объединяющие дорогу, романтику странствий, интересные встречи в пути, задушевные разговоры, уютные станции. «Железнодорожные» находки можно увидеть и в интерьерах библиотечных залов, и в содержании работы.Гордость комплекса – желтый зал «Библиотайм». Это креативное молодежное пространство, островок свободного общения в интерьере минимализма, где главным атрибутом является книга. Арт-объект зала – кресло-кокон. Зал легко трансформировать под разные форматы взаимодействия. Это место встреч, самореализации, проявления инициативы, мероприятий разных форматов. Основное место, позволяющее интегрироваться в событийную жизнь района и города, – красный зал «Микс», который предполагает организацию мероприятий разного формата и является выставочным арт-пространством. Книжно-предметные инсталляции в стеклянных витринах знакомят пользователей с важными для России и Златоуста событиями года.Напомним, в 2020 году в рамках национального проекта «Культура» в Златоусте были открыты две библиотеки нового поколения – библиотека семейного чтения № 2 «Аист» и детская библиотека-игротека № 15. AzAzA 2021-03-24YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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