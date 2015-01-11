Молодым кыштымским семьям вручили жилищные сертификаты

В Кыштыме шесть молодых семей получили сертификаты о праве на социальную выплату. Субсидии они смогут использовать на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба городской администрации.Начиная с 2019 года, в городе выдают по шесть жилищных свидетельств, софинансирование программы осуществляется из местного бюджета. В минувшую пятницу сертификаты шести молодым семьям, три из которых многодетные, вручила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Своей очереди на получение господдержки они ждали в среднем около двух лет. Сертификаты о предоставлении денежных субсидий на право строительства, приобретения жилья, внесения первоначального ипотечного взноса или в счет погашения ипотеки приобретенного жилья получили семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет. Это стало возможным благодаря реализации программы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» и софинансированию мероприятий из федерального, областного и местного бюджетов.По словам начальника жилищного отдела администрации округа Евгении Лапшенковой, документы выданы гражданам, включенным в список участников программы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, согласно очередности. Срок действия настоящего свидетельства составляет семь месяцев. За этот период молодые семьи должны найти ему правильное применение. Стоимость свидетельства напрямую зависит от состава семьи - от 413 тыс. 620 рублей до 1 млн 034 тыс. рублей. Всего в этом году по программе «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» направлено 4 млн 300 тыс. рублей.
Источник: пресс-служба администрации Кыштыма