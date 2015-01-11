2021-03-24YEKT13:00:00 | Губерния На Южном Урале к нацпроекту «Производительность труда» подключились крупные производители стройматериалов и спецтехники Источник: ФРП Челябинской области









Сразу три крупных предприятия Челябинской области – ООО «Миасский завод КПД», ООО «Челябинский машиностроительный завод» и ООО «Бетотек» – вступают в национальный проект «Производительность труда» этой весной. Полгода они будут осваивать принципы и инструменты бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК), созданного на базе регионального Фонда развития промышленности. Это позволит им оптимизировать трудовые процессы, повысить производительность, снизить издержки и в конечном итоге увеличить выручку компаний и зарплаты сотрудников, сообщает пресс-служба регионального ФРП.Миасский завод крупнопанельного домостроения (ООО «Завод КПД») производит наружные и внутренние стеновые панели и плиты перекрытия. Они, в частности, использовались при строительстве таких микрорайонов Челябинска, как «Привилегия», «Парковый», «Парковый-2», «Академ-Риверсайд», и жилых комплексов «ЭвоПарк», «Ярославский», «Территория».«Изначально основным мотивом к вступлению в нацпроект для нас была возможность получения его участниками кредитов по льготным ставкам. Это необходимо нам для дальнейшей модернизации оборудования. Но сейчас, лучше ознакомившись с программой и пообщавшись со специалистами РЦК, мы поняли, что компетенции нацпроекта гораздо шире и разнообразнее. Теперь мы рассматриваем своё дальнейшее развитие не только в разрезе приобретения нового, более современного и автоматизированного оборудования, но и более эффективного использования уже имеющихся ресурсов, роста производительности существующих процессов», – рассказывает директор по производству ООО «Завод КПД» Олег Лизон.В качестве пилотного потока рабочая группа предприятия совместно с экспертом РЦК Радиком Антоняном выбрала производство металлических каркасов для стеновых панелей в арматурном цехе. Сейчас проводится его диагностика, выявляются простои и потери на участке. Затем их переведут в проблемы, которые в дальнейшем решат с помощью инструментов бережливого производства.На вторую половину весны запланировано стартовое совещание еще на одном предприятии, производящем изделия для панельного и каркасного домостроения, – ООО «Бетотек». Основная продукция завода – трехслойные и однослойные железобетонные стеновые панели с декоративной фасадной отделкой, однослойные внутренние стеновые панели и плиты перекрытия.«В Сергей Казаков.Кроме производителей стройматериалов, участником нацпроекта в этом году стал и Челябинский машиностроительный завод. Он выпускает емкости для транспортировки жидких грузов, системы для цементации и вакуумной откачки. Здесь внедрять бережливое производство под руководством эксперта РЦК Павла Жолобова начнут с участка сборки. На нем особенно ощутимы потери при лишних перемещениях, выполнении некоторых операций и планировании работ, которые нужно решить как можно оперативнее. «Постоянное повышение квалификации, обучение, приобретение новых знаний и полезных навыков – приоритет всего нашего коллектива, от руководства до каждого сотрудника. Поэтому мы давно знакомы с философией непрерывного совершенствования в применении к промышленному производству. Но сейчас решили вникнуть глубже, узнать тонкости, увидеть, как бережливое производство внедряют профессионалы. Участие в нацпроекте дает уникальную возможность учиться на месте, на примере собственного производства, не боясь ошибиться, ведь эксперты РЦК всегда рядом, помогут и подскажут, как лучше. Так что мы с большим энтузиазмом приступаем к работе и надеемся на хороший результат», – делится генеральный директор ООО «ЧМЗ» Сергей Минин.За время участия в нацпроекте «Производительность труда» предприятия должны достичь целевых показателей: повысить производительность на 10% в первый год, на 15% – к концу второго и на 30% – к концу третьего года по сравнению с базовым годом вступления в нацпроект. Помимо работы экспертов на площадках компаний и обучения сотрудников, участники нацпроекта получают налоговые льготы, возможность льготного финансирования инвестпроектов и возмещения затрат на покупку оборудования, могут участвовать в обучающих программах по повышению производительности и обмениваться опытом с другими предприятиями-участниками.Фото: сайты предприятий и информационный портал newsmiass.ru.







Источник: ФРП Челябинской областиСразу три крупных предприятия Челябинской области – ООО «Миасский завод КПД», ООО «Челябинский машиностроительный завод» и ООО «Бетотек» – вступают в национальный проект «Производительность труда» этой весной. Полгода они будут осваивать принципы и инструменты бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК), созданного на базе регионального Фонда развития промышленности. Это позволит им оптимизировать трудовые процессы, повысить производительность, снизить издержки и в конечном итоге увеличить выручку компаний и зарплаты сотрудников, сообщает пресс-служба регионального ФРП.производит наружные и внутренние стеновые панели и плиты перекрытия. Они, в частности, использовались при строительстве таких микрорайонов Челябинска, как, и жилых комплексов«Изначально основным мотивом к вступлению в нацпроект для нас была возможность получения его участниками кредитов по льготным ставкам. Это необходимо нам для дальнейшей модернизации оборудования. Но сейчас, лучше ознакомившись с программой и пообщавшись со специалистами РЦК, мы поняли, что компетенции нацпроекта гораздо шире и разнообразнее. Теперь мы рассматриваем своё дальнейшее развитие не только в разрезе приобретения нового, более современного и автоматизированного оборудования, но и более эффективного использования уже имеющихся ресурсов, роста производительности существующих процессов», – рассказывает директор по производствуВ качестве пилотного потока рабочая группа предприятия совместно с экспертом РЦКвыбралаСейчас проводится его диагностика, выявляются простои и потери на участке. Затем их переведут в проблемы, которые в дальнейшем решат с помощьюНа вторую половину весны запланированоеще на одном предприятии, производящем изделия для панельного и каркасного домостроения, –Основная продукция завода – трехслойные и однослойные железобетонные стеновые панели с декоративной фасадной отделкой, однослойные внутренние стеновые панели и плиты перекрытия.«В нацпроекте «Производительность труда» , мероприятия которого в области реализует региональный ФРП, появляется все больше строительных компаний. И это позитивный тренд. По оценкам наших коллег из Федерального центра компетенций, даже у самых крупных представителей строительной отрасли показатели производительности труда весьма невысоки, а мы знаем, как это исправить. Эксперты РЦК владеют необходимыми методиками и навыками. Они уже доказали свою эффективность на заводе железобетонных изделий «ЖБИ74», где наши специалисты работают с октября прошлого года. Этот опыт и другие успешные проекты на предприятиях из самых разных сфер помогут им достичь запланированных показателей», – уверен директор ФРП Челябинской областиКроме производителей стройматериалов, участником нацпроекта в этом году стал иОн выпускает емкости для транспортировки жидких грузов, системы для цементации и вакуумной откачки. Здесь внедрять бережливое производство под руководством эксперта РЦКначнут с участка сборки. На нем особенно ощутимы потери при лишних перемещениях, выполнении некоторых операций и планировании работ, которые нужно решить как можно оперативнее. «Постоянное повышение квалификации, обучение, приобретение новых знаний и полезных навыков – приоритет всего нашего коллектива, от руководства до каждого сотрудника. Поэтому мы давно знакомы с философией непрерывного совершенствования в применении к промышленному производству. Но сейчас решили вникнуть глубже, узнать тонкости, увидеть, как бережливое производство внедряют профессионалы. Участие в нацпроекте дает уникальную возможность учиться на месте, на примере собственного производства, не боясь ошибиться, ведь эксперты РЦК всегда рядом, помогут и подскажут, как лучше. Так что мы с большим энтузиазмом приступаем к работе и надеемся на хороший результат», – делится генеральный директор ООО «ЧМЗ»предприятия должны достичьповысить производительностьв первый год,– к концу второго и– к концу третьего года по сравнению с базовым годом вступления в нацпроект. Помимо работы экспертов на площадках компаний и обучения сотрудников, участники нацпроекта получают налоговые льготы, возможность льготного финансирования инвестпроектов и возмещения затрат на покупку оборудования, могут участвовать в обучающих программах по повышению производительности и обмениваться опытом с другими предприятиями-участниками.Фото: сайты предприятий и информационный портал newsmiass.ru. Источник: ФРП Челябинской области AzAzA 2021-03-24YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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