В деревушке под Нязепетровском могут появиться «Качели творчества»

Заседание муниципальной конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора инициативных проектов состоится 26 марта 2021 года, в 14:30 в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г.Озерск, пр. Ленина, д. 30а Подробнее
Четыре южноуральских проекта заявлены в этом году на Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след». В их числе инициатива жителей Нязепетровского района, которые предлагают установить в одной из деревень «Качели творчества».«Культурный след» – проект, в рамках которого любой человек может предложить идею арт-объекта в своем городе или селе. Лучшие идеи реализуются профессиональными художниками и архитекторами. Для того чтобы проект рассмотрел экспертный совет, ему необходимо набрать не менее 100 голосов поддержки на сайте kultsled.ru (голосование завершится 1 апреля 2021 года). В этом году от Челябинской области во всероссийском конкурсе «Культурный след» участвуют четыре проекта. Магнитогорский проект – это Литературный фонтан «Золотой цветок – одолень». Так называется исторический роман о яицком казачестве, созданный писателем, общественным деятелем, почетным гражданином Магнитогорска и атаманом Магнитогорской казачьей общины Владиленом Машковцев (в 2019 году отмечалось 90-летие со дня его рождения). Легендарный золотой цветок – символ любви к родной земле, единения, чистоты, честности и силы человеческого духа. Проект «На лебяжьих просторах» родился в поселке Краснинский Верхнеуральского района. Он стоит на берегу озера Лебяжье, куда весной прилетают более сотни белых лебедей. Краснинцы предлагают сделать арт-объект в форме параллелепипеда, пирамиды или более сложной формы и нанести на него карту поселения, боевые и трудовые достижения жителей, а также строки из произведений местных писателей и поэтов. Беседку-ракушку в форме черники, которая в большом количестве произрастает в окрестностях Карабаша, предлагают установить жители города. Также рассматривается другой вариант исполнения арт-объекта: металлическая конструкция в форме куста черники, на листьях которого можно сидеть. «Можно погладить ягодки черники, и они обязательно принесут удачу», - отмечают авторы.Нязепетровский район на всероссийском конкурсе представляет проект «Качели творчества» (авторы - Юлия и Руслан Хасановы). Они видят в окружении лесов, полей, реки на холме между двух сосен большую доску на прочных веревках. Качели – это не просто развлечение, это еще и метафора, прекрасно передающая цикличность вдохновения и его отсутствия, доводящего творческого человека до отчаяния.