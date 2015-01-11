Казахская юрта станет новым объектом турпоказа в Чесменском районе

Источник: Агентство международного сотрудничества Челябинской области









В Чесменском районе откроется еще один средовой музей: в мае возле села Редутово появится казахская юрта с окружением. Юрта станет третьим национальным жилищем в экскурсионно-познавательном маршруте «Тысячелетия Великой Степи» в дополнение к уже существующим Татарскому дому в Редутово и Казачьему дому в поселке Черноречье Троицкого района, сообщает Агентство международного сотрудничества Челябинской области.Организация еще одного живого средового музея, передающего историко-культурную среду, а не только интерьер, стала возможной благодаря победе краеведческого проекта «Чесменская экспедиция» в конкурсе грантов губернатора Челябинской области.«Эта юрта сделана именно такой, какую ставили казахи, проходившие через нашу землю, – говорит один из авторов проекта, специалист по туризму администрации Чесменского района Марина Овчинникова. – У нас сохранились и фотографии, что редкость, и воспоминания. Специалисты нашли даже место, где эти юрты ставили в XIX – самом начале XX века, – на массиве Кыстау у села Редутово. В юрте и вокруг нее будут воссозданы национальная кухня и ремесло, свойственные именно нашей территории, как по литературным, так и по устным источникам – от потомков этих кочевников и их соседей!»Юрта построена на заказ с соблюдением всех национальных традиций: гнутый каркас, войлочные стены. Чтобы у переносного дома появилась своя история, поднять шанырак* – главную и сакральную часть юрты – пригласили одного из самых уважаемых казахских старейшин.С юртой – правда, пока установленной в здании чесменского Дома культуры, – ознакомились участники методического инфотура, организованного Агентством международного сотрудничества Челябинской области. Чтобы перенять успешный опыт развития сельского туризма, в Чесменский район приехали фермеры и муниципальные специалисты из Аргаяшского, Пластовского, Кизильского, Карталинского районов, а также представители центра «Мой бизнес» Челябинской области.Марина Овчинникова рассказала о том, как найти финансовые и человеческие ресурсы для создания новых объектов и маршрутов, поделилась своим опытом участия в грантовых проектах и планами на 2021 год. Так, в рамках «Чесменской экспедиции» в июле состоится фестиваль тюркской культуры, где редутовская юрта обрастет соседями – свои жилища привезут фольклористы из Казахстана. В результате получится настоящее кочевое становище.Напомним, в Чесменском районе в настоящее время реализуются два сельских маршрута – «Тысячелетия Великой Степи» (по селу Редутово) и «Река Черная – река времени» (межмуниципальный маршрут) – с гастрономической и этнографической программами, мастер-классами по ткачеству, гончарному мастерству, вязке пуховых платков и другими.*Шанырак – деревянный обод, завершающий купол юрты. У шанырака есть прикладное значение – это дымоход и отверстие для солнечного света. Но это и сакральный элемент – символ Вечного Неба (Тенгри), основа благополучия рода.