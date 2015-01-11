2021-03-25YEKT10:00:00 | Губерния Более 500 южноуральцев захотели стать волонтерами формирования комфортной городской среды Источник: пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области









С 24 февраля по 22 марта проходила регистрация волонтеров для организации голосования за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru. 559 жителей 43 муниципалитетов от 14 до 70 лет подали заявки и готовы информировать граждан о территориях, которые можно благоустроить, а также помогать регистрироваться на платформе и голосовать.До конца марта со всеми желающими проведут собеседования. Главное — это готовность принять участие в проекте. Также проверят их коммуникабельность, способность четко рассказывать о проекте и отвечать на вопросы граждан, стрессоустойчивость и опрятность. По итогам этого этапа также определят кураторов волонтерских штабов в муниципальных образованиях.После этого волонтеров ждет обучение и инструктаж. Их обучат работе с приложением, как вести себя на местах и правильно отвечать на вопросы, и подробнее расскажут про федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Добровольцам предстоит работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. «Мы получили почти 32,4 тыс. заявок на волонтерское участие, хотя планировали набрать только 13 тыс. человек. Такой отклик на призыв присоединиться к проекту голосования за благоустройство наглядно показывает, насколько важна для наших граждан тема городской среды, как сильно они верят в будущее своих родных городов. Добровольцы окажут неоценимую поддержку — благодаря им максимальное число граждан узнает о том, что они могут принимать участие в жизни города и что делать это очень просто», — говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.Напомним, что с 26 апреля по 30 мая на специальном сайте za.gorodsreda.ru каждый гражданин России старше 14 лет сможет отдать свой голос за одну из предложенных территорий или дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год. Источник: пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской областиС 24 февраля по 22 марта проходила регистрация волонтеров для организации голосования за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru. 559 жителей 43 муниципалитетов от 14 до 70 лет подали заявки и готовы информировать граждан о территориях, которые можно благоустроить, а также помогать регистрироваться на платформе и голосовать.До конца марта со всеми желающими проведут собеседования. Главное — это готовность принять участие в проекте. Также проверят их коммуникабельность, способность четко рассказывать о проекте и отвечать на вопросы граждан, стрессоустойчивость и опрятность. По итогам этого этапа также определят кураторов волонтерских штабов в муниципальных образованиях.После этого волонтеров ждет обучение и инструктаж. Их обучат работе с приложением, как вести себя на местах и правильно отвечать на вопросы, и подробнее расскажут про федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Добровольцам предстоит работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. «Мы получили почти 32,4 тыс. заявок на волонтерское участие, хотя планировали набрать только 13 тыс. человек. Такой отклик на призыв присоединиться к проекту голосования за благоустройство наглядно показывает, насколько важна для наших граждан тема городской среды, как сильно они верят в будущее своих родных городов. Добровольцы окажут неоценимую поддержку — благодаря им максимальное число граждан узнает о том, что они могут принимать участие в жизни города и что делать это очень просто», — говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.Напомним, что с 26 апреля по 30 мая на специальном сайте za.gorodsreda.ru каждый гражданин России старше 14 лет сможет отдать свой голос за одну из предложенных территорий или дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год. AzAzA 2021-03-25YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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