2021-03-25YEKT16:00:00 | Губерния Светлана Кулакова рассказала, чем чемпионат России по боксу среди женщин в Челябинске будет отличаться от прошлых соревнований Источник: abon-news.ru









25 марта 2021 года в Челябинске состоялась встреча генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева с оргкомитетом чемпионата России по боксу среди женщин. Чемпионка мира по боксу Светлана Кулакова была назначена креативным директором спортивного события.«На Олимпийских играх в Париже в 2024 году будет шесть весовых категорий у женщин и семь — у мужчин. Международный олимпийский комитет выступает за гендерное равенство. Нам эта политика также очень близка. Федерация бокса России выделяет развитие женского бокса как одно из приоритетных направлений деятельности. Именно поэтому было принято решение усилить нашу команду, пригласив чемпионку мира по боксу Светлану Кулакову в качестве креативного директора чемпионата, который пройдет в Челябинске в этом году. Мы хотим вывести его на совершенно новый уровень», – отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.Организаторы отмечают, что чемпионат России по боксу среди женщин 2021 года будет отличаться от прошлых национальных соревнований. Об изменениях рассказала Светлана Кулакова:«Впервые, помимо призовой суммы в размере 500 тыс. рублей за первое место, чемпионки в каждой весовой категории получат автомобиль. Ранее такие призы были только на мужском чемпионате, а сейчас мы хотим, чтобы и уровень организации обоих национальных соревнований и призовые были соизмеримы. Также мы выступаем с инициативой относительно спортивной формы девушек. На наш взгляд, у них должен быть выбор в чем выступать, – в юбке или шортах. Женский бокс – это очень красиво, девушки двигаются иначе, чем мужчины, поэтому нужно дать им возможность раскрыть свою женственность». Напоминаем, что чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Челябинске в сентябре 2021 года. Источник: abon-news.ru25 марта 2021 года в Челябинске состоялась встреча генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева с оргкомитетом чемпионата России по боксу среди женщин. Чемпионка мира по боксу Светлана Кулакова была назначена креативным директором спортивного события.«На Олимпийских играх в Париже в 2024 году будет шесть весовых категорий у женщин и семь — у мужчин. Международный олимпийский комитет выступает за гендерное равенство. Нам эта политика также очень близка. Федерация бокса России выделяет развитие женского бокса как одно из приоритетных направлений деятельности. Именно поэтому было принято решение усилить нашу команду, пригласив чемпионку мира по боксу Светлану Кулакову в качестве креативного директора чемпионата, который пройдет в Челябинске в этом году. Мы хотим вывести его на совершенно новый уровень», – отметил генеральный секретарь Федерации бокса России.Организаторы отмечают, что чемпионат России по боксу среди женщин 2021 года будет отличаться от прошлых национальных соревнований. Об изменениях рассказала:«Впервые, помимо призовой суммы в размере 500 тыс. рублей за первое место, чемпионки в каждой весовой категории получат автомобиль. Ранее такие призы были только на мужском чемпионате, а сейчас мы хотим, чтобы и уровень организации обоих национальных соревнований и призовые были соизмеримы. Также мы выступаем с инициативой относительно спортивной формы девушек. На наш взгляд, у них должен быть выбор в чем выступать, – в юбке или шортах. Женский бокс – это очень красиво, девушки двигаются иначе, чем мужчины, поэтому нужно дать им возможность раскрыть свою женственность». Напоминаем, что чемпионат России по боксу среди женщин пройдет в Челябинске в сентябре 2021 года. AzAzA 2021-03-25YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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