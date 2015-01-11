2021-03-26YEKT07:00:00 | Губерния В Озерске состоится областной конкурс юных вокалистов Источник: министерство культуры Челябинской области









Со 2 по 4 апреля в Озерском государственном колледже искусств состоится IX Открытый областной конкурс юных вокалистов «Поют дети». Конкурс проходит в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».Дирижерско-хоровое и вокальное отделения колледжа организуют вокальные конкурсы с 2005 года. Целью конкурса «Поют дети» является популяризация детского вокального творчества. Как правило, в конкурсе принимают участие дети в возрасте от 6 до 17 лет. Среднее ежегодное количество участников - 200 человек.В 2021 году для участия в конкурсе заявились 45 солистов и 20 ансамблей из Озерского городского округа, Трехгорного, Снежинска, Кусы, Нязепетровска, Кыштыма, Халитово, Коркино, Аргаяша, Каслей, Тюбука, Вишневогорска. Прослушивание конкурсантов пройдет в очном и дистанционном режиме.Конкурсная программа участников состоит из двух разнохарактерных по жанру и стилю вокальных произведений, одно из которых представляет песни народов мира.Члены жюри – известные музыканты и педагоги Урала, а также ведущие преподаватели Озерского государственного колледжа искусств. Председатель жюри – лауреат всероссийских и международных конкурсов, дипломант международного конкурса, солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Наталья Карлова. Источник: министерство культуры Челябинской областиСо 2 по 4 апреля в Озерском государственном колледже искусств состоится IX Открытый областной конкурс юных вокалистов «Поют дети». Конкурс проходит в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».Дирижерско-хоровое и вокальное отделения колледжа организуют вокальные конкурсы с 2005 года. Целью конкурса «Поют дети» является популяризация детского вокального творчества. Как правило, в конкурсе принимают участие дети в возрасте от 6 до 17 лет. Среднее ежегодное количество участников - 200 человек.В 2021 году для участия в конкурсе заявились 45 солистов и 20 ансамблей из Озерского городского округа, Трехгорного, Снежинска, Кусы, Нязепетровска, Кыштыма, Халитово, Коркино, Аргаяша, Каслей, Тюбука, Вишневогорска. Прослушивание конкурсантов пройдет в очном и дистанционном режиме.Конкурсная программа участников состоит из двух разнохарактерных по жанру и стилю вокальных произведений, одно из которых представляет песни народов мира.Члены жюри – известные музыканты и педагоги Урала, а также ведущие преподаватели Озерского государственного колледжа искусств. Председатель жюри – лауреат всероссийских и международных конкурсов, дипломант международного конкурса, солистка Екатеринбургского театра оперы и балета AzAzA 2021-03-26YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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